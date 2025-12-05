Losowanie Mistrzostw Świata 2026. Znamy potencjalnych rywali Polski

Losowanie odbyło się w piątek w Waszyngtonie. W przyszłorocznym mundialu po raz pierwszy w historii weźmie udział 48 reprezentacji. Udział w światowym czempionacie wywalczyły do tej pory 42 zespoły. O pozostałe sześć kwalifikacji zostaną rozegrane baraże - cztery między zespołami europejskimi i dwa interkontynentalne.

Losowanie Mistrzostw Świata. Polska zna potencjalnych rywali

Jedno z miejsc może zająć Polska, która do osiągnięcia celu będzie potrzebowała dwóch zwycięstw w barażach - najpierw z Albanią, a następnie z wygranym spotkania Szwecja-Ukraina. Mecz z Albańczykami odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie 26 marca (czwartek) o godz. 20.45.

ZOBACZ: Donald Trump nagrodzony przez FIFA. Jest pierwszym laureatem

Triumfatorzy "polskiej" ścieżki barażowej byli losowani z ostatniego, czwartego koszyka i zagrają w grupie F z Holandią, Japonią i Tunezją.

Przed rozpoczęciem losowania, FIFA po raz pierwszy przyznała swoją nagrodę pokojową. Zgodnie z przewidywaniami, otrzymał ją prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Mistrzostwa Świata. Losowanie zakończone, mecz otwarcia w Meksyku

Zespoły zostały podzielone na 12 czterozespołowych grup od A do L. Do fazy pucharowej awansują 32 zespoły - dwa najlepsze z każdej z grup oraz osiem zespołów z trzecich miejsc z najlepszym bilansem.

Mistrzostwa świata zostaną rozegrane od 11 czerwca do 19 lipca 2026. Pierwszy mecz zostanie rozegrany w Meksyku. Gospodarze zmierzą się z Republiką Południowej Afryki.

