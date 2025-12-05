"Rozumieją się bez słów". Kreml o relacjach Putina z wysłannikiem Trumpa

Rozmowy w sprawie zakończenia działań wojennych na Ukrainie trwały ponad pięć godzin. Oprócz Putina i Witkoffa brali w nich udział także: ze strony rosyjskiej doradca prezydenta Jurij Uszakow i specjalny przedstawiciel prezydenta ds. inwestycji i współpracy gospodarczej z zagranicą Kiriłł Dmitrijew. Stronę amerykańską oprócz Witkoffa reprezentował także zięć prezydenta USA Donalda Trumpa - Jared Kushner.

Rozmowy pokojowe nt. Ukrainy. "Rozumieją się bez słów"

Po zakończeniu wtorkowych rozmów rosyjski przywódca mówił, że spotkanie z Witkoffem i Kushnerem było "konieczne i pożyteczne". Putin dodał, że Waszyngton podzielił 27 punktów planu pokojowego dla Ukrainy na cztery pakiety i zaproponował omówienie ich każdego osobno.

ZOBACZ: Putin zabrał głos po negocjacjach z USA. Mówił o propozycji dla Ukrainy

Zdaniem doradcy Kremla Jurija Uszakowa, rozmowy były "konstruktywne i przyjazne".

- Powiedziałbym, że ton rozmów, nie boję się tego powiedzieć, był konstruktywny i przyjazny. Putin dobrze zna Witkoffa, spotkał się z nim sześć razy. Ich rozmowy są naprawdę przyjazne. Rozumieją się bez słów – powiedział Uszakow rosyjskiej telewizji państwowej podczas wizyty Putina w Indiach.

Kremlowski doradca dodał też, że w rozmowach pokojowych bardzo pomogła obecność Kushnera.

- Oprócz uroku i życzliwości Witkoffa, dodał on element systematycznego podejścia. Osobiście uważam, że jeśli jakiś plan prowadzący do rozwiązania konfliktu będzie nadal opracowywany, to Kushner będzie miał w tym duży udział - powiedział Uszakow.

"Kuriozalny" skład delegacji. "Nie znają Rosji"

Zdaniem byłego ambasadora w Stanach Zjednoczonych i Izraelu Marka Magierowskiego, skład amerykańskiej delegacji był "kuriozalny".

ZOBACZ: "Kuriozalny skład". Marek Magierowski ocenił amerykańską delegację na rozmowy z Putinem

- Ci dwaj panowie są bez najmniejszego doświadczenia dyplomatycznego. Nie znają Rosji, nie znają języka ani rosyjskiej mentalności. Są lojalni wobec swojego szefa, prezydenta USA. Zostali wykorzystani na tym polu, a efektów negocjacji nie widzimy - powiedział Magierowski w programie "Gość Wydarzeń".

W czwartek Witkoff spotkał się na Florydzie z głównym negocjatorem Ukrainy Rustemem Umierowem i miał spotkać się z nim ponownie w piątek. Nie jest jasne, czy w rozmowach tych uczestniczył również Kushner.

