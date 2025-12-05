Policja w Derbyshire poinformowała, że zatrzymani to mężczyźni w wieku ok. 40 i 50 lat. Zostali zatrzymani po znalezieniu w jednym z domów przy Vulcan Street substancji, które mogły posłużyć do produkcji materiałów wybuchowych.

Obaj Polacy zostali zatrzymani pod zarzutem przestępstw związanych z materiałami wybuchowymi. Policja poinformowała, że obecnie przebywają w areszcie.

Dodano, że przypadek nie jest traktowany jako akt terroryzmu. Mimo to ewakuowano ok. 200 posesji znajdujących się wokół budynku.

Dwóch Polaków zatrzymanych w Wielkiej Brytanii. Znaleziono u nich nielegalne substancje

Mieszkańcy miejscowości w rozmowie z BBC przyznali, iż sytuacja była dla nich bardzo stresująca.

- Konieczność opuszczenia swojego domu przez takie wydarzenia, co oczywiste, jest bardzo przejmująca, jednak wsparcie, które otrzymaliśmy było bardzo pomocne - przyznała mieszkanka Derby.

bp / polsatnews.pl / BBC