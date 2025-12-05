Dron uderzył w wieżowiec. Kilkaset metrów od rezydencji Kadyrowa

W wieżowcu Grozny-City w mieście Grozny doszło do eksplozji. W budynku mieści się kilka urzędów rządowych regionów, w tym Rada Bezpieczeństwa Czeczenii - wynika z analizy kanału Astra. Ponadto stacja Visegrad24 podaje, że budynek znajduje się obok regionalnej siedziby Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji (FSB), która mogła być zamierzonym celem ataku.

Grozny. Eksplozje w mieście, płonie wieżowiec

Na zamieszczanych w sieci filmach widoczne są uszkodzenia kilku pięter fasady. Wybuch miał miejsce około 800 metrów od rezydencji Ramzana Kadyrowa, szefa Republiki Czeczeńskiej.

Kanały na Telegramie powołujące się na mieszkańców relacjonują, że wybuch został spowodowany przez drona. Władze czeczeńskie nie wydały jak dotąd publicznego oświadczenia.

ZOBACZ: "Czekamy na rozkaz!" Ramzan Kadyrow apeluje do Putina ws. wojny z Europą

Jak informuje Nexta lotniska położone w Kaukazie Północnym tymczasowo wstrzymały funkcjonowanie. Jeśli w budynek faktycznie uderzył dron, to będzie to już drugi atak bezzałogowców w tym regionie w ciągu tygodni. Wcześniej drony zaatakowały obiekty FSB w Aczchoj-Martanie i komendę policji rejonowej w Gudermes.

W nocy z 4 na 5 grudnia doszło także do ataku ukraińskich dronów na port Tiemriuk nad Morzem Azowskim. Dwa źródła poinformowały agencję Reutera, że w efekcie wybuchł pożar w terminalu przeładunkowym, który zajmuje się załadunkiem LPG od producentów rosyjskich i kazachskich na eksport.

Rosyjski MON przekazał, że minionej nocy przechwycono 41 ukraińskich dronów.

