Francuskie media informują, że do incydentu doszło w czwartek około godz. 19:30. Batalion artylerii morskiej chroniący bazy w Ile Longue w Bretanii, w północno-zachodniej części kraju otworzył ogień do pięciu dronów. Nie podano, czy bezzałogowce zostały zestrzelone.

Francja. Otwarto ogień do dronów. Pojawiły się nad okrętami atomowymi

Prefektura morska odpowiedzialna za region Atlantyku poinformowała w piątek AFP, że w związku z incydentem wszczęto śledztwo. W przesłanym agencji komunikacie zapewniono, że "infrastruktura krytyczna nie była zagrożona".

Pojawienie się dronów w strefie zakazanej we Francji nie jest rzadkością. W nocy z 17 na 18 listopada zgłoszono incydent związany z dronem, który miał latać w okolicach tej samej bazy Ile Longue, położonej na końcu Półwyspu Bretońskiego.

Baza w Ile Longue. Element francuskiej strategii odstraszania atomowego

Bazy strzeże 120 żandarmów morskich we współpracy z jednostką strzelców morskich odpowiedzialną za bezpieczeństwo floty. Stacjonują tam cztery okręty podwodne z napędem atomowym przenoszące pociski balistyczne z głowicami termojądrowymi. Jeden z okrętów jest zawsze na morzu i jest ważnym elementem francuskiej strategii odstraszania atomowego.

AFP zwróciła uwagę, że w ostatnich miesiącach doszło do wielu incydentów z udziałem dronów, przelatujących nad lotniskami, bazami wojskowymi oraz innymi obiektami w północnej Europie. Władze państw, w których doszło do incydentów, uważają, że za działaniami stoi Rosja.

