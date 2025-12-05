Donald Trump nagrodzony przez FIFA. Jest pierwszym laureatem
W Waszyngtonie trwa losowanie grup piłkarskich mistrzostw świata, które w przyszłym roku odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Podczas uroczystości nagrodzony został Donald Trump, który odebrał Pokojową Nagrodę FIFA.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump został pierwszym laureatem Pokojowej Nagrody FIFA.
Otrzymał ją od szefa Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Gianniego Infantino podczas ceremonii poprzedzającej losowanie grup przyszłorocznych mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku.
Nagroda, która powstała miesiąc wcześniej
Trump otrzymał statuetkę i medal w uznaniu "wyjątkowych działań na rzecz pokoju na świecie".
O powstaniu nagrody FIFA poinformowała miesiąc temu. W mediach natychmiast pojawiły się sugestie, że pierwszym laureatem może zostać prezydent USA.
Argumentowano, że jego relacje z Infantino i FIFA są bardzo dobre, czego oznaką jest np. powołanie Ivanki Trump, córki prezydenta, do zarządu projektu edukacyjnego z budżetem w wysokości 100 milionów dolarów, częściowo finansowanym ze sprzedaży biletów na mecze mundialu.
