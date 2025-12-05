Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump został pierwszym laureatem Pokojowej Nagrody FIFA.

Otrzymał ją od szefa Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Gianniego Infantino podczas ceremonii poprzedzającej losowanie grup przyszłorocznych mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku.

PEACE PRESIDENT. 🕊️@FIFAWorldCup President Gianni Infantino awards President Donald J. Trump the inaugural 2025 FIFA Peace Prize, dedicated to an individual who achieved exceptional and extraordinary action to promote peace and unity around the world. 🇺🇸 pic.twitter.com/mfKKDb9w59 — The White House (@WhiteHouse) December 5, 2025

Nagroda, która powstała miesiąc wcześniej

Trump otrzymał statuetkę i medal w uznaniu "wyjątkowych działań na rzecz pokoju na świecie".

O powstaniu nagrody FIFA poinformowała miesiąc temu. W mediach natychmiast pojawiły się sugestie, że pierwszym laureatem może zostać prezydent USA.

Argumentowano, że jego relacje z Infantino i FIFA są bardzo dobre, czego oznaką jest np. powołanie Ivanki Trump, córki prezydenta, do zarządu projektu edukacyjnego z budżetem w wysokości 100 milionów dolarów, częściowo finansowanym ze sprzedaży biletów na mecze mundialu.

