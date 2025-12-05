Co dalej z konkursem Eurowizji? Izrael wystartuje, kraje bojkotują

Izraelski nadawca publiczny KAN ogłosił, że jego reprezentant weźmie udział w konkursie organizowanym w przyszłym roku w Wiedniu. Wcześniej podczas posiedzenia Europejskiej Unii Nadawców (EBU) zdecydowani, że nie będą głosować nad jego udziałem dopuszczając tym samym Izrael do startu.

"Znaczna większość członków zgodziła się, że nie ma potrzeby dalszego głosowania na temat uczestników Eurowizji w 2026 roku" - napisano w komunikacie EBU. "Konkurs powinien odbywać się tak, jak zawsze, z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności - dodano.

Cztery kraje bojkotują Eurowizję

Na udział tego kraju nie zgodziły się cztery kraje - Irlandia, Hiszpania, Słowenia oraz Holandia, które zdecydowały wycofać się przyszłorocznej edycji. Irlandzki nadawca RTE jako pierwszy poinformował o decyzji.

W oświadczeniu napisano, iż "udział Izraela w konkursie pozostaje nie do przyjęcia, biorąc pod uwagę przerażającą liczbę ofiar w Strefie Gazy oraz kryzys humanitarny, który wciąż zagraża życiu wielu cywilów".

Inne zdanie wyrazili z kolei Niemcy oraz Wielka Brytania. Sąsiad Polski już wcześniej podkreślał, że nie weźmie udziału w konkursie jeśli Izrael nie zostanie dopuszczony. BBC z kolei potwierdziło, że będzie transmitować przyszłoroczny konkurs. "Wspieramy decyzję podjętą przez EBU" - czytamy w komunikacie.

Polscy politycy reagują na decyzję EBU

Na temat decyzji EBU wypowiedział się europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń. "Izrael weźmie udział w przyszłej Eurowizji. Zdecydowało o tym głosowanie członków Europejskiej Unii Nadawców. W wyniku tej decyzji Hiszpania, Holandia, Słowenia i Irlandia ogłosiły bojkot. Jeśli nie chcemy mieć krwi na rękach, też powinniśmy wycofać się z tej szopki" - napisał w mediach społecznościowych.

Zareagowała także Marcelina Zawisza. Jest decyzja w sprawie dopuszczenia Izraela do konkursu Eurowizji. Wobec tego swój udział odwołały Holandia, Irlandia i Hiszpania. Nie chcą udawać, że ludobójstwa w Gazie nie było i nie ma. To słuszna postawa. Izrael powinien być bojkotowany tak samo jak Rosja" - napisała posłanka.

Z konkursu, po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, została wykluczona Rosja.

