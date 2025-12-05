Postępowanie dotyczy podejrzenia nielegalnego zdeponowania ponad 18 tysięcy ton odpadów. W dniach 24-25 listopada aresztowano łącznie siedem osób m.in. w powiatach słupskim i kościerskim.

Na Pomorzu 24 listopada zatrzymano kierowcę pojazdu ciężarowego oraz osobę odpowiedzialną za nadzór nad miejscem nielegalnego deponowania odpadów, a następnego dnia zatrzymano kolejnego kierowcę zajmującego się przepinaniem ciągników siodłowych. W Wielkopolsce funkcjonariusze aresztowali dwóch mężczyzn podczas nielegalnego zrzutu odpadów.

W toku dalszych czynności zatrzymano kolejne dwie osoby, przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Krajowej Katarzyna Calów-Jaszewska.

Prokurator z łódzkiego wydziału PZ PK przedstawił siedmiu osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem odpadów na terenie województw pomorskiego i wielkopolskiego, a także zarzuty popełnienia przestępstw przeciwko środowisku… — Prokuratura (@PK_GOV_PL) December 5, 2025

Zatrzymania ws. mafii śmieciowej. Prokurator stawia zarzuty

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, na terenach objętych postępowaniem śledczych zdeponowano łącznie ponad 18 tys. ton odpadów. Prokuratura dodaje, że "legalne przetworzenie wskazanej ilości odpadów generowałoby koszty przekraczające 11 mln zł, które w przypadku porzucenia odpadów obciążyłyby budżet państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego".

Członkowie mafii śmieciowej przeważnie działali nocą, by zminimalizować ryzyko wykrycia przez funkcjonariuszy. Śledczy przekazują, że jedno z ujawnionych składowisk znajdowało się tuż obok budowanej drogi ekspresowej S6, co również miało pomóc w zamaskowaniu nielegalnego procederu.

W wyniku przeprowadzonych oględzin na nielegalnych składowiskach, biegli stwierdzili obecność znacznych ilości odpadów komunalnych, gabarytów, worków typu big-bag oraz uszkodzonych pojemników typu mauzer.

Prokuratura zaznacza, że postępowanie ws. mafii śmieciowej nadal trwa i niewykluczone są aresztowania kolejnych osób zaangażowanych w proceder.

Wobec dotychczas zatrzymanych siedmiu osób prokurator ogłosił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowania taką grupą, przestępstw przeciwko środowisku oraz przestępstw polegających na fałszowaniu dokumentacji i poświadczaniu nieprawdy.

