Ciąg dalszy sprawy tzw. mafii śmieciowej. Kolejne osoby z zarzutami

Prokurator z łódzkiego wydziału PZ PK przedstawił siedmiu osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zwanej mafią śmieciową. Osoby te zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy CBŚP pod koniec listopada. Podejrzane są m.in. o nielegalne składowanie odpadów na terenie województw pomorskiego i wielkopolskiego.

Fragment ściany z logo Prokuratury Krajowej, z nałożonym małym zdjęciem przedstawiającym hałdę odpadów.
Polsat News; FB/CBŚP
Prokuratura Krajowa informuje o zatrzymaniach w sprawie mafii śmieciowej

Postępowanie dotyczy podejrzenia nielegalnego zdeponowania ponad 18 tysięcy ton odpadów. W dniach 24-25 listopada aresztowano łącznie siedem osób m.in. w powiatach słupskim i kościerskim.

 

Na Pomorzu 24 listopada zatrzymano kierowcę pojazdu ciężarowego oraz osobę odpowiedzialną za nadzór nad miejscem nielegalnego deponowania odpadów, a następnego dnia zatrzymano kolejnego kierowcę zajmującego się przepinaniem ciągników siodłowych. W Wielkopolsce funkcjonariusze aresztowali dwóch mężczyzn podczas nielegalnego zrzutu odpadów.

 

W toku dalszych czynności zatrzymano kolejne dwie osoby, przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Krajowej Katarzyna Calów-Jaszewska.

 

 

 

Zatrzymania ws. mafii śmieciowej. Prokurator stawia zarzuty

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, na terenach objętych postępowaniem śledczych zdeponowano łącznie ponad 18 tys. ton odpadów. Prokuratura dodaje, że "legalne przetworzenie wskazanej ilości odpadów generowałoby koszty przekraczające 11 mln zł, które w przypadku porzucenia odpadów obciążyłyby budżet państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego".

 

Członkowie mafii śmieciowej przeważnie działali nocą, by zminimalizować ryzyko wykrycia przez funkcjonariuszy. Śledczy przekazują, że jedno z ujawnionych składowisk znajdowało się tuż obok budowanej drogi ekspresowej S6, co również miało pomóc w zamaskowaniu nielegalnego procederu.

 

 

 

 

W wyniku przeprowadzonych oględzin na nielegalnych składowiskach, biegli stwierdzili obecność znacznych ilości odpadów komunalnych, gabarytów, worków typu big-bag oraz uszkodzonych pojemników typu mauzer.

 

Prokuratura zaznacza, że postępowanie ws. mafii śmieciowej nadal trwa i niewykluczone są aresztowania kolejnych osób zaangażowanych w proceder.

 

Wobec dotychczas zatrzymanych siedmiu osób prokurator ogłosił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowania taką grupą, przestępstw przeciwko środowisku oraz przestępstw polegających na fałszowaniu dokumentacji i poświadczaniu nieprawdy.

 

Maria Kosiarz / mjo / polsatnews.pl
