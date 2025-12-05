Bój o kryptowaluty. Prezydent zaproponuje własną ustawę

172 posłów PiS, 14 posłów Konfederacji, trzech posłów koła Republikanie i trzech posłów Konfederacji Korony Polskiej poparło w piątek prezydenckie weto do ustawy o kryptoaktywach. Przeciw byli wszyscy głosujący posłowie koalicji rządzącej - KO, Lewicy, PSL, Polski 2050, a także koło Razem.

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zapowiedział, że prezydent złoży własny projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. - Pan prezydent na pewno zaprezentuje własne rozwiązania, żeby one nie były nadregulacją, ale żeby odpowiadały na potrzeby bezpieczeństwa i tego rynku - powiedział.

Po głosowaniu posłowie Polski 2050 poinformowali, że natychmiast składają kolejny, bardzo podobny projekt ustawy, jednak uwzględniający niektóre zastrzeżenia prezydenta Karola Nawrockiego, przedstawione w uzasadnieniu do weta.

- Składamy bardzo podobny projekt do tego rządowego, który skutecznie zawetował prezydent. Jest to projekt ulepszony, który jest krokiem naprzód wobec argumentów pana prezydenta, które choć naciągane, być może warte są rozważenia. Nasz projekt zakłada m.in. pięciokrotne obniżenie maksymalnych opłat za emisję tokenów, a także usunięcie niektórych przepisów nadregulacyjnych - poinformował poseł Adam Gomoła, uchodzący za najlepszego w parlamencie specjalistę od kryptowalut. - Chodzi o to, by odblokować rozwój kryptoaktywów w Polsce - dodał.

Ustawa o rynku kryptoaktywów. Komentarze po głosowaniu

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz nazwał ustawę "bublem prawnym". "Prezydent, wetując tę ustawę, obnażył niską jakość tworzonego prawa. Ten rynek powinien być objęty monitoringiem, kontrolą, ale na pewno nie należy tworzyć złego prawa, które ogranicza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej" - przekonuje Leśkiewicz.

Rzecznik rządu Adam Szłapka napisał: "Duże pieniądze, obce interesy, polityczne wpływy. Blokowania ustawy o kryptowalutach nie da się obronić".

Zdaniem szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego prezydent, PiS i Konfederacja "solidarnie uderzyli w bezpieczeństwo Polski i Polaków". "Zwyciężył kryptowalutowy lobbing oraz szemrane interesy. Napisać wstyd i hańba, to jak nic nie napisać" - czytamy we wpisie ministra.

Poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela opublikował natomiast nagranie z sali sejmowej, na którym widać posłów PiS bijących brawo po ogłoszeniu wyników głosowania: "Cieszą się, bo działają na szkodę Polski. Banda Kaczyńskiego w pełnej okazałości!" - napisał poseł.

Lider Konfederacji Krzysztof Bosak skomentował, że "obecnie stworzone przez rząd przepisy wyglądają tak, jakby tworzyli je ignoranci dla ignorantów, a polska gospodarka traci kolejne innowacyjne sektory, które mogłyby działać u nas, pod polskim nadzorem". "Słusznie, że prezydent zawetował ten bubel legislacyjny" - napisał poseł.

