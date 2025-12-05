Alarm w Wielkopolsce. Wstrzymano ruch pociągów

Doniesienia na temat utrudnień na trasie kolejowej w województwie wielkopolskim pojawiły się po godz. 14. Informowano o wstrzymaniu ruchu pociągów z powodu znalezienia niezidentyfikowanego obiektu znajdującego się w pobliżu torów.

Ruch pociągów wstrzymany. Służby prowadzą działania

Jak przekazało Radio Poznań, kilkudziesięciu funkcjonariuszy zostało wysłanych w okolice skrzyżowania ulicy Bałtyckiej z ulicą Suchą nieopodal stacji kolejowej Poznań Wschód. Przyczyną było zgłoszenie dróżnika, który usłyszał niepokojące odgłosy podczas jazdy pociągu.

ZOBACZ: Akcja służb pod Wrocławiem. Zgłoszenie dotyczyło niezidentyfikowanego obiektu

Rzecznik poznańskiej policji przekazał, że służby sprawdzają, czy było to spowodowane odpadnięciem jednej z części pociągu, które mogło doprowadzić do jego uszkodzenia. Do tej pory tego nie potwierdzono. Według doniesień lokalnych mediów, trwa akcja na nasypie kolejowym, służby zbierają ślady. Na miejscu pracuje także specjalny wóz wyposażony w oświetlenie.

- Wpłynęło do służb zgłoszenie z Kolei Wielkopolskich o tym, że na ul. Bałtyckiej w Poznaniu, w okolicach przejazdu kolejowego słychać było charakterystyczny dźwięk i miały się tam znajdować jakieś elementy. Chodziło o to żeby stwierdzić co to były za przedmioty, czy to elementy uszkodzone z pociągu czy jakieś inne - powiedział w rozmowie z PolsatNews.pl mł. asp. Martin Halasz, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Koleje Wielkopolskie wydały oświadczenie

Komunikat o zdarzeniu, do którego doszło z powodu znalezienia niezidentyfikowanego obiektu i wprowadzeniu komunikacji zastępczej opublikowały Koleje Wielkopolskie.

"Ostrzeżenie o utrudnieniach! Przerwa w ruchu na linii numer 356 na szlaku Poznań Wschód - Czerwonak, z powodu znalezienia niezidentyfikowanego przedmiotu przy torach. Wprowadzono zastępczą komunikacje autobusową na odcinku Poznań Wschód - Czerwonak" - poinformowano.

Portal CodziennyPoznan.pl informuje, że utrudnienia potrwają najprawdopodobniej do wieczora. Teren na którym pracują mundurowi został odgrodzony.

