Zarzuty dla byłego wiceministra finansów. Miał przyjmować łapówki

Polska

Były wiceminister finansów usłyszał zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w załatwieniu spraw różnym przedsiębiorcom - informuje rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Zarzuty dla byłego wiceministra finansów. Miał przyjmować łapówki

Konrad R., który w latach 2015-2016 pełnił funkcję wiceministra finansów w rządzie Beaty Szydło, miał przyjmować korzyści majątkowe w zamian za pośrednictwo w załatwieniu różnych spraw ustalonych przedsiębiorców. 

 

Łączna suma przyjętych korzyści majątkowych przekracza 1,5 miliona złotych.

 

Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie nadzoruje Prokuratura  Okręgowa w Łodzi.

 

Afera w Ministerstwie Finansów. Były wiceminister z zarzutami

Śledztwo w sprawie Konrada R. funkcjonariusze łódzkiego CBA prowadzą od 2022 roku. Jak informują służby, podejrzany miał powoływać się na swoje liczne wpływy m.in. w Kancelarii Premiera ówczesnego rządu, Narodowym Banku Polskim czy Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Od lipca 2019 r. do maja 2023 r. Konrad R. miał nielegalnie przyjąć 1,572,961 zł. 

 

ZOBACZ: Ministerstwo Zdrowia planuje cięcia kosztów w NFZ. Miliardy złotych oszczędności

 

Wkrótce więcej informacji...

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Sprawa Zbigniewa Ziobry. Patryk Jaki wskazuje na USA
Maria Kosiarz / ml / polsatnews.pl
Czytaj więcej
MINISTERSTWO FINANSÓWPOLSKAPROKURATURA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 