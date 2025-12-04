Zarzuty dla byłego wiceministra finansów. Miał przyjmować łapówki

Konrad R., który w latach 2015-2016 pełnił funkcję wiceministra finansów w rządzie Beaty Szydło, miał przyjmować korzyści majątkowe w zamian za pośrednictwo w załatwieniu różnych spraw ustalonych przedsiębiorców.

Łączna suma przyjętych korzyści majątkowych przekracza 1,5 miliona złotych.

Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Łodzi.

Afera w Ministerstwie Finansów. Były wiceminister z zarzutami

Śledztwo w sprawie Konrada R. funkcjonariusze łódzkiego CBA prowadzą od 2022 roku. Jak informują służby, podejrzany miał powoływać się na swoje liczne wpływy m.in. w Kancelarii Premiera ówczesnego rządu, Narodowym Banku Polskim czy Komisji Nadzoru Finansowego.

Od lipca 2019 r. do maja 2023 r. Konrad R. miał nielegalnie przyjąć 1,572,961 zł.

Wkrótce więcej informacji...

