Koncern Meta zaczął zamykać konta na Instagramie, Facebooku i Threads należące do użytkowników w Australii poniżej 16. roku życia - przekazała w czwartek BBC. 10 grudnia w kraju wejdzie w życie zakaz udostępniania serwisów społecznościowych nieletnim. Szacuje się, że decyzja wpłynie na użytkowników 150 tys. kont na Facebooku i 350 tys. kont na Instagramie - podała agencja Reutera.

Niektóre popularne aplikacje i strony internetowe, takie jak Roblox, Pinterest i WhatsApp, pozostaną w obiegu, ale lista może jeszcze ulec zmianie. Stało się tak niecałe dwa tygodnie temu z usługą do transmisji na żywo - platformą Twitch - przekazała Al Jazeera.

"Punkt krytyczny". Media społecznościowe problemem młodych ludzi?

Szefowa e-Safety, organu ds. bezpieczeństwa elektronicznego, Julie Inman Grant powiedziała w czwartek podczas szczytu cybernetycznego Sydney Dialogue, że ludzkość "osiągnęła punkt krytyczny". - Nasze dane to waluta, która napędza te firmy (technologiczne), a istnieją potężne, szkodliwe i zwodnicze mechanizmy, z którymi nawet dorośli nie są w stanie się zmierzyć. Jakie szanse mają (więc) nasze dzieci? - zauważyła.

Jej zdaniem australijski zakaz będzie pierwszą przewróconą kostką domina w globalnym dążeniu do "okiełznania wielkich firm technologicznych". Około 96 proc. australijskich nastolatków poniżej 16. roku życia ma konta w serwisach społecznościowych - wynika z danych e-Safety.

Chociaż nowa regulacja wejdzie w życie dopiero w przyszłym tygodniu, należące do Meta aplikacje Instagram, Facebook i Threads rozpoczęły już dezaktywację kont użytkowników poniżej 16. roku życia. Większość innych platform zaczęła kontaktować się z nieletnimi użytkownikami, radząc im, by pobrali zdjęcia i kontakty oraz oferując im wybór usunięcia konta lub zamrożenia go do czasu, gdy jego posiadacz ukończy 16 lat.

Grant powiedziała, że w rezultacie lobbingu platform rząd USA poprosił ją o złożenie zeznań przed komisją Izby Reprezentantów (niższej izby parlamentu) w sprawie, którą nazwał próbą "wywierania eksterytorialnej władzy nad amerykańską wolnością słowa". Inman Grant nie powiedziała, czy zgodzi się na tę prośbę, ale zaznaczyła, że wezwanie jej do stawienia się przed komisją "również stanowi wykorzystanie eksterytorialnych wpływów".

Media społecznościowe nie dla nieletnich Australijczyków. Jest reakcja gigantów

Meta oznajmiła, że zobowiązuje się do przestrzegania australijskiego prawa, ale zaapelowała, aby to sklepy z aplikacjami były odpowiedzialne za weryfikację wieku.

- Rząd powinien wymagać od sklepów z aplikacjami weryfikacji wieku i uzyskania zgody rodziców za każdym razem, gdy nastolatkowie poniżej 16. roku życia pobierają aplikacje, eliminując tym samym potrzebę wielokrotnego potwierdzania wieku na różnych aplikacjach - powiedział rzecznik Meta. - Platformy społecznościowe mogłyby wtedy wykorzystać te zweryfikowane informacje o wieku, aby zapewnić nastolatkom odpowiednie do ich wieku doświadczenia - dodał rzecznik, cytowany przez stację Al Jazeera.

Do akcji włączył się również YouTube. Gigant przekazał, że nowe prawo sprawiłoby, że młodzi Australijczycy byliby "mniej bezpieczni", ponieważ osoby poniżej 16. roku życia wciąż mogłyby odwiedzać stronę bez konta, ale straciłyby filtry bezpieczeństwa.

Australijska minister ds. komunikacji Anika Wells nazwała ten argument "dziwnym". - Jeśli YouTube przypomina nam wszystkim, że nie jest bezpieczny i że na ich stronie znajdują się treści nieodpowiednie dla użytkowników ograniczonych wiekowo, to jest to problem, który YouTube musi rozwiązać - powiedziała Wells, cytowana przez Al Jazeera.

