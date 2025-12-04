Władimir Putin składa państwową wizytę w Indiach, gdzie będzie do 5 grudnia. To jego pierwsza delegacja w tym kraju od momentu rozpoczęcia przez Rosję wojny w lutym 2022 roku. W czwartkowy poranek czasu polskiego zabrał głos na temat niedawnej rozmowy z amerykańską delegacją w Moskwie, która trwała ponad pięć godzin.

Rosyjski przywódca podkreślił, że "spotkanie na Kremlu z amerykańskimi wysłannikami Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem było konieczne i pożyteczne". Putin powiedział, że Waszyngton podzielił 27 punktów planu pokojowego dla Ukrainy na cztery pakiety i zaproponował omówienie ich każdego osobno. Dlatego wtorkowe rozmowy trwały tak długo - wyjaśnił.

- Trwało ono długo, gdyż trzeba było omówić każdy punkt propozycji pokojowych. Donald Trump szuka sposobów na osiągnięcie konsensusu w sprawie rozwiązania konfliktu w Ukrainie, ale nie jest to łatwe zadanie. Rosja nie zgodziła się z niektórymi punktami amerykańskich propozycji pokojowych dla Ukrainy - mówił prezydent Rosji.

Rosja zapowiada przejęcie kontroli nad Donbasem

Rosyjski lider oświadczył, że Rosja przejmie kontrolę nad Donbasem przy użyciu sił zbrojnych lub w inny sposób - przekazał w czwartek Reuters, powołując się na rosyjską agencję RIA Nowosti. Putin skrytykował też postawę Europy. - Europejczycy muszą zaangażować się w prace nad uregulowaniem sytuacji w Ukrainie, a nie wtrącać się - mówił.

- To, co przywieźli nam nasi amerykańscy koledzy, opierało się, w taki czy inny sposób, na naszych ustaleniach ze spotkania z prezydentem Trumpem na Alasce - stwierdził Putin, odnosząc się raz jeszcze do rozmów z Witkoffem i Kushnerem.

W środę wizytę swoich wysłanników skomentował też Donald Trump. Prezydent USA stwierdził, że nie wie, co wyniknie ze spotkania, bo "do tanga trzeba dwojga". Zaznaczył jednak, że jego rozmowy z Kijowem również "poszły całkiem dobrze" i jest z nich zadowolony.

Pytany, czy nadal uważa, że Władimir Putin chce pokoju, Trump stwierdził, że Putin chce zakończenia wojny, a przynajmniej takie wrażenie odnieśli Witkoff i Kushner. Dodał, że Rosja chciałaby wrócić do "normalnego życia" i handlu ze Stanami Zjednoczonymi.

