Podczas sesji plenarnej 32. Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Wiedniu Radosław Sikorski przypomniał , że Kreml kontynuuje agresję przeciw Ukrainie i prowadzi wojnę hybrydową przeciw pozostałej części Europy. Przy tej okazji zwrócił uwagę na bezprecedensowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony i zaprezentował zdjęcie jednego z nich.

Sikorski pokazał zdjęcie rosyjskiego drona. Gruszko odpowiedział

Działanie polskiego wicepremiera spotkało się z odpowiedzią wiceministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Aleksandra Gruszki, który przybył do Austrii w zastępie swojego szefa Siergieja Ławrowa.

- Polskie podejście do tego typu incydentów jest częścią zorganizowanej kampanii propagandowej mającej na celu wywieranie presji na Federację Rosyjską - mówił moskiewski dyplomata, cytowany przez prokremlowską agencję TASS. Podkreślał, że to element "dezinformacji" i "część wojny hybrydowej wywołanej przez Zachód przeciwko Rosji".

Gruszko dodał, że "takie wydarzenia informacyjne i propagandowe odgrywają kluczową rolę w przygotowaniu społeczeństwa i są bardzo niebezpieczne, ponieważ muszą być gotowe na atak Rosji". - To przygotowanie do wojny jest już dziś uważane za normalny stan społeczeństwa (europejskiego - red.) - stwierdził.

Wiedeń. Szef MSZ: Dzisiejsza Rosja jest bardziej agresywna niż Związek Sowiecki

Sikorski powiedział w czwartek w Wiedniu, że "dzisiejsza Rosja jest bardziej agresywna niż Związek Sowiecki w latach 70., kiedy powołano Konferencję Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE)", organizację, której kontynuacją jest OBWE.

- Akt Końcowy z Helsinek (który ostatecznie doprowadził do utworzenia OBWE - red.) był możliwy, ponieważ wtedy (w 1975 r. - red.) blok sowiecki i sam Związek Radziecki zmierzały w odpowiednim kierunku. Z dala od totalitaryzmu i eksportu rewolucji, a w kierunku reform - tłumaczył i dodał, że "naszym problemem jest to, że Rosja zmierza dziś w przeciwnym kierunku".

- Cieszę się, że przedstawiciele Rosji usłyszeli, co demokracje mają do powiedzenia - stwierdził wicepremier po sesji plenarnej 32. Rady Ministerialnej OBWE. Podczas jej trwania mówił o rosyjskich atakach hybrydowych przeciwko Polsce. W rozmowie z dziennikarzami określił je mianem "terroryzmu państwowego".

Przypomniał, że Kreml kontynuuje agresję przeciw Ukrainie i prowadzi wojnę hybrydową przeciw pozostałej części Europy. - Ostatnio działania te eskalowały. (...) Jasnym celem tych działań było doprowadzenie do ofiar w ludziach - podkreślił Sikorski, przywołując wkroczenie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski i akty dywersji na kolei.

Rosyjskie drony nad Polską i akty dywersji na kolei

Przypomnijmy, że w nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

Z kolei podczas weekendu 15-17 listopada na trasie Warszawa–Dorohusk doszło do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie), pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Rada Ministerialna OBWE. Udział Rosji mimo apeli Polski i Ukrainy

W obradach Rady Ministerialnej OBWE biorą udział także przedstawiciele rosyjskiej dyplomacji. Rosja, mimo apeli Polski i Ukrainy, pozostaje jednym z państw członkowskich OBWE.

OBWE skupia 57 państw z Europy i Azji Środkowej. Dąży do umacniania bezpieczeństwa i współpracy w regionie, zajmując się trzema wymiarami bezpieczeństwa: polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekologicznym i ludzkim: prawami człowieka i demokracją.

