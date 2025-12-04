- Stany Zjednoczone po raz pierwszy od 2009 roku będą gościć w przyszłym roku 20 największych gospodarek świata - zaznaczył w środę sekretarz stanu Marco Rubio. Spotkanie światowych przywódców odbędzie się w grudniu w Miami na Florydzie

Bliski współpracownik Donalda Trumpa napisał, że nadchodzący "szczyt G20 w 2026 roku będzie okazją, by docenić wartości innowacyjności, przedsiębiorczości i wytrwałości, które uczyniły Amerykę wielką i które wyznaczają ścieżkę do dobrobytu dla całego świata".

Marco Rubio chwali Polskę. "Dołączy do nas, aby zająć należne jej miejsce"

W tym roku po raz pierwszy w historii w grupie G20 - krajów dysponujących największą wartością gospodarczą - znajdzie się również Polska. Rubio podkreślił, że obecność polskich delegatów to dowód na to, jakie postępy poczyniła polska gospodarka i demokracja od czasów "pułapki za Żelazną Kurtyną".

- W szczególności Polska, kraj, który dawniej tkwił w pułapce za Żelazną Kurtyną, a obecnie jest w gronie 20 największych gospodarek świata, dołączy do nas, aby zająć należne jej miejsce w G20 - pisał dyplomata. '

Jego zdaniem "sukces Polski dowodzi, że skoncentrowanie się na przyszłości jest lepszym rozwiązaniem niż (koncentracja) na pretensjach. Ponadto pokazuje, "jak partnerstwo z USA i amerykańskimi firmami może sprzyjać wzajemnemu dobrobytowi i rozwojowi".

- Będziemy zapraszać przyjaciół, sąsiadów i partnerów na amerykański szczyt G20. Przy amerykańskim stole powitamy największe gospodarki świata, a także rozwijających się partnerów i sojuszników - czytamy w komunikacie.

Na grudniowym szczycie Polskę reprezentował będzie prezydent Karol Nawrocki, który we wrześniu informował, że otrzymał na to spotkanie zaproszenie od prezydenta USA.

Stany Zjednoczone przejmują G20. RPA bez zaproszenia

Stany Zjednoczone z początkiem grudnia przejęły przewodnictwo w G20 po Republice Południowej Afryki. Rubio poinformował, że prezydent Donald Trump nie zaprosi w tym roku przedstawicieli RPA na spotkanie światowych przywódców.

- Stany Zjednoczone wspierają naród RPA, ale nie jej radykalny rząd kierowany przez Afrykański Kongres Narodowy (ANC) i nie będą tolerować jego dalszego postępowania. Kiedy RPA uzna, że podjęła trudne decyzje niezbędne do naprawy swojego zepsutego systemu i jest gotowa ponownie dołączyć do rodziny zamożnych i wolnych krajów, Stany Zjednoczone zapewnią jej miejsce przy naszym stole. Do tego czasu Ameryka będzie posuwać się do przodu z nowym G20 – podsumował Rubio.

Sam prezydent Donald Trump zapowiedział niedawno, że nie zaprosi RPA na szczyt G20 w Miami. Zarzucił temu krajowi, że "nie jest godny członkostwa" w żadnej organizacji.

Grupa G20 to forum skupiające 19 państw oraz UE i Unię Afrykańską, które odpowiadają za ok. 85 proc. światowego PKB i ponad 75 proc. handlu oraz reprezentują dwie trzecie populacji świata. Choć nie ma stałego sekretariatu i nie podejmuje wiążących decyzji, stanowi kluczową platformę rozmów o globalnych wyzwaniach gospodarczych.

