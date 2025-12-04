Tysiące Polaków dostanie nową decyzję z ZUS. Zmiany od stycznia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zapowiedział, że cała operacja będzie dotyczyła zarówno emerytów, jak i część rencistów (regulacje będą obejmować renty rodzinne).

Ponowne przeliczenie emerytury czerwcowej. Wskazano konkretne przypadki

Kto dokładnie zostanie objęty nowymi zasadami? Decyzje trafią do osób, których sprawy w latach 2009-2019 były powiązane z czerwcem, między innymi:

osób, którym emerytura została po raz pierwszy wyliczona w czerwcu lub których świadczenie zaczęło obowiązywać właśnie od tego miesiąca osób pobierających renty rodzinne , jeżeli emerytura zmarłego była w tamtych latach ustalana lub przeliczana od czerwca uprawnionych do renty rodzinnej: po osobie, która osiągnęła wiek emerytalny (kobieta: 60 lat, mężczyzna: 65 lat) / zmarła w czerwcu między 2009 a 2019 rokiem i nie miała ustalonego prawa do emerytury, lub nie zdążyła złożyć odpowiednich dokumentów w sprawie świadczenia emerytalnego

Czy trzeba składać wniosek? Tak jak wspomniano na początku: Nie. Cała procedura odbędzie się bez udziału świadczeniobiorców. Nowe decyzje zostaną wydane po automatycznym przeliczeniu świadczeń przez ZUS.

Jak ZUS obliczy nowe świadczenia? Jest jasna odpowiedź

Wedle wydanego komunikatu instytucja wyliczy świadczenia tak, jakby zostały przyznane w innym miesiącu niż czerwiec, a także ZUS: "[...] zwaloryzuje kapitał i świadczenia do chwili obecnej".

Co ciekawe, w przypadku gdyby nowa kwota świadczenia okazałaby się niższa od dotychczasowej, wypłacane środki pozostaną bez zmian.

Co z osobami, których sprawy są w toku?

Instytucja zawiesi działania przewidziane w nowych przepisach, jeśli dokument o przeliczenie emerytury czerwcowej (czy też renty rodzinnej) został złożony wcześniej i sprawa nadal jest w toku. Wdrożenie nowych zasad zostanie wstrzymane do czasu zakończenia wcześniejszej sprawy.

Jak wygląda sytuacja w przypadku toczących się postępowań, w tym tych, które trafiły do sądu? Toczą się one dalej aż do chwili, gdy decyzja lub orzeczenie sądu staną się prawomocne.

Jak zaznacza Forsal, nowe regulacje nie ingerują w obecnie prowadzone działania, a przy tym nie mogą zastąpić bieżących procesów.

Termin zakończenia wszystkich spraw. Najpóźniej w marcu 2026

W oficjalnym komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawia się informacja, że wszystkie przeliczenia zostaną zakończone najpóźniej 31 marca 2026 roku. Do tego czasu uprawnieni powinni otrzymać nowe decyzje.

