Trzęsienie ziemi u modowego giganta. Następca Donatelli Versace podjął decyzję

Odejście Donatelli Versace z pełnionej przez nią przez niemal 30 lat funkcji wstrząsnęło światem mody. Przez lata jej kreatywne koncepcje stanowiły punkt odniesienia w świecie mody. Jej następc,a Dario Vitale, który objął funkcję w marcu 2025 roku, odchodzi z niej po zaledwie dziewięciu miesiącach.

Decyzja, o której jako pierwszy poinformował serwis WWD, została podjęta zaledwie dwa dni po przejęciu domu mody przez Prada Group. Według źródeł, na które powołano się w artykule, znany ze swojego pracoholizmu Vitale nie był widziany w pracy od kilku dni. Grupa Versace potwierdziła te doniesienia.

Dario Vitale pełnił wcześniej funkcję w grupie Prady na stanowisku dyrektorskim linii odzieżowej Miu Miu, gdzie pracował przez piętnaście lat. Według nieoficjalnych doniesień, Prada nie patrzy przychylnie na odejścia swoich wieloletnich pracowników do konkurencji, a połączenie z Versace sprawiło, że Vitale faktycznie wróciłby do swojej poprzedniej firmy. Projektant miał również nie chcieć wracać do współpracy ze spółką, którą przejęła Versace.

Według wcześniejszych doniesień Vitale, który zaprezentował do tej pory tylko jedną swoją kolekcję, miał mieć przedłużoną umowę co najmniej do lutego i przedstawić wtedy swoje wiosenne propozycje.

42-latek podkreślał, że przy tworzeniu swoich projektów inspirował się dziedzictwem Gianniego Versace. Założyciel domu mody został zamordowany w 1997 roku. Po tragicznej śmierci, dyrektorem kreatywnym została jego siostra Donatella.

