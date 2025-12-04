Pochodzący z Gold Coast w Australii Jordan Ambler przeprowadził się we wrześniu do Bangkoku, gdzie rozpocząć miał swoją zawodową karierę w klubie koszykarskim Overseas Supreme w lidze Thailand Global League. Jego marzenia przerwane zostały jednak, gdy zapadł na zagadkową chorobę.

W stanie krytycznym trafił do lokalnego szpitala, gdzie lekarze przez cztery dni bezskutecznie próbowali go zdiagnozować. Gdy ich wysiłki nie przyniosły efektu, zadecydowano o przetransportowaniu go do ojczyzny, by kontynuować leczenie.

Australia. Koszykarz zapadł na tajemniczą chorobę, lekarze nie wiedzą, co mu jest

Niestety, wkrótce okazało się, że również australijscy lekarze nie są w stanie stwierdzić, na co zachorował 19-latek. Ambler przeszedł szereg badań, jednak żadne z nich nie przyniosło odpowiedzi na nurtujące medyków pytanie.

Jak informuje Daily Mail, dwa tygodnie temu stan mężczyzny diametralnie się pogorszył. Ambler doznał ciężkiego zapalenia płuc, a jedno z nich się zapadło. W związku z zagrożeniem życia, trafił na intensywną terapię, gdzie zadecydowano o wprowadzeniu go w stan śpiączki farmakologicznej.

Oddychanie umożliwia sportowcowi respirator. - Obecnie Jordan wciąż pozostaje w stanie krytycznym. Jego przyszłość jest nieznana i niepewna - mówiła matka 19-latka w rozmowie z dziennikarzami.

"Medycy nie wiedzą co leczą". Rodzina koszykarza modli się o cud

- Szpital przeprowadził setki badań - przekonywała matka koszykarza, dodając, że nie dały one żadnych odpowiedzi.

- Zespół medyczny wciąż nie wie, co leczy i jak najlepiej to leczyć - dodała.

Rodzina Amblera czuwa przy jego łóżku, modląc się o to, by nadchodzące święta Bożego Narodzenia przyniosły cud. Zorganizowano również zbiórkę funduszy mającą na celu zdobycie 16 tys. dolarów, by pokryć koszty leczenia i rehabilitacji koszykarza. Tylko w ciągu pierwszej doby udało się zebrać prawie 5 tys. dolarów.

