Sejm zdecyduje ws. weta prezydenta. Marszałek ujawnia
W piątek odbędzie się głosowanie za odrzuceniem prezydenckiego weta ws. ustawy o kryptowalut - poinformował w rozmowie z dziennikarzami marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Tego samego dnia Donald Tusk przedstawi przedstawi pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa. Ma mówić o "kryptoaferze i rosyjskim w niej śladzie" na tajnym posiedzeniu.
W rozmowie z dziennikarzami marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że na piątek zaplanował głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta ws. ustawy o kryptowalut.
- Będziemy jutro głosowali kwestię weta prezydenckiego w sprawie kryptowalut. Właściwie mogę powiedzieć tak: Pan prezydent apelował do mnie, żebyśmy się zajmowali jego wnioskami, w związku z tym zajmiemy się jutro jednym wetem, a za dwa tygodnie drugim - powiedział polityk.
Marszałek dodał, że to "w związku z tym współpraca między prezydentem a Sejmem trwa".
Głosowanie za odrzuceniem weta ws. kryptowalut. Marszałek Sejmu podał termin
Również w piątek Donald Tusk przedstawi w Sejmie przedstawi pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa. Na tajnym posiedzeniu ma mówić o "kryptoaferze i rosyjskim w niej śladzie".
"Zwróciłem się do marszałka Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie pierwszego piątkowego punktu posiedzenia Sejmu, podczas którego przedstawię pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa" - powiadomił szef rządu na X.
Czarzasty poinformował wcześniej, że wniosek premiera o utajnienie punktu piątkowych obrad Sejmu już wpłynął. Prezydium Sejmu ma zdecydować o szczegółach w czwartek po godz. 18. - Wtedy zdecydujemy dokładnie, jak to wszystko będzie wyglądało - powiedział marszałek Sejmu.
Weto prezydenta Nawrockiego. "Pogorszyłaby obecny stan prawny"
Prezydent RP Karol Nawrocki 1 grudnia zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Projekt miał na celu m.in. implementację unijnych przepisów, czyli rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation).
Ustawa wprowadzała odpowiedzialność karną za przestępstwa popełniane m.in. w związku z emisją tokenów czy świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów bez wcześniejszego zgłoszenia tego KNF. Sprawcom najpoważniejszych naruszeń groziłaby m.in. grzywna w wysokości do 10 mln zł.
W dniu, w którym prezydent nie podpisał ustawy, gościem w Polsat News był szef KPRP Zbigniew Bogucki. - Na pewno ustawa o rynku kryptoaktywów w takim przeregulowanym kształcie, pogorszyłaby obecny stan prawny, stąd weto - powiedział w "Gościu Wydarzeń".
Bogucki podkreślił, że zawetowana ustawa jest implementacją rozporządzenia europejskiego. - Ustawa z Czech czy Słowacji ma kilka czy kilkanaście stron. A polska ustawa to ponad sto stron regulacji, różnych obostrzeń, które wychodzą poza to, czego wymaga od nas UE, a właściwie to konkretnie rozporządzenie - dodał.
