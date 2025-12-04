W szczycie medycznym "Bezpieczny Pacjent" bierze udział kierownictwo Ministerstwa Zdrowia z Jolantą Sobierańską-Grendą na czele, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Obrony Narodowej. Oprócz nich obecni są samorządowcy, dyrektorzy szpitali, a także reprezentanci NFZ i samorządów medycznych.

W trakcie dyskusji podjęte mają zostać tematy dotyczące obecnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Przedstawione zostaną także pomysły rządu na rozwój i reformę ochrony zdrowia i poprawę bezpieczeństwa pacjentów.

Szczyt medyczny rządu tuż przed szczytem prezydenta

Rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że w rządowym szczycie weźmie udział szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

Na piątek zapowiedziany jest natomiast szczyt medyczny organizowany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie odbyć ma się pod hasłem "Na ratunek ochronie zdrowia".

- Szczyt medyczny będzie pierwszym punktem działań Prezydenta Karola Nawrockiego. Po tym szczycie zapewne powstaną rekomendacje, mapa drogowa, która ma się przyczynić – albo przede wszystkim zmusić rządzących do tego, by znaleźli środki finansowe na naprawę sytuacji w polskim lecznictwie - tłumaczył Rafał Leśkiewicz.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu otrzymały organizacje zrzeszające lekarze i środowiska medyczne oraz minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

