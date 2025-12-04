- Dziś zobowiązujemy się do zatrzymania dziesiątek lat przemocy i rozlewu krwi i do rozpoczęcia nowej ery harmonii i współpracy między DRK i Rwandą - oświadczył prezydent USA Donald Trump. Dodał, że "od ponad 30 lat we wschodniej części Konga trwa jeden z najgorszych konfliktów na świecie".

Trump przekazał, że "Porozumienia Waszyngtońskie" zawarte między DRK i Rwandą zakładają "trwałe zawieszenie broni, rozbrojenie sił niepaństwowych, zapewnienie uchodźcom możliwości powrotu do domów oraz wymiar sprawiedliwości i odpowiedzialność dla osób, które dopuściły się bezprawnych okrucieństw".

Przywódcy Demokratycznej Republiki Konga i Rwandy, Feliks Tshisekedie i Paul Kagame podziękowali Trumpowi za jego zaangażowanie w ten proces. Jednocześnie Kagame ostrzegł, że wdrażanie porozumień będzie związane "ze wzlotami i upadkami", zaś Tshisekedie ocenił, że to początek "nowej drogi", która będzie wymagająca. Obaj zadeklarowali gotowość do wdrażania porozumień w sprawie pokoju i integracji ekonomicznej.

"Nowa era harmonii". Przywódcy afrykańscy zawarli pokój w obecności Trumpa

Dokumenty podpisano w budynku, któremu administracja prezydenta nadała nazwę Instytut Pokoju im. Donalda J. Trumpa. Prezydent USA powiadomił też o podpisaniu z oboma krajami dwustronnych porozumień, dzięki którym Amerykanie uzyskają dostęp do minerałów krytycznych.

Pierwotne porozumienie pokojowe między oboma krajami, dotyczące trwającego od lat konfliktu we wschodniej części Konga, podpisano już w czerwcu w Departamencie Stanu przez szefów dyplomacji obu krajów, zaś Trump już wcześniej zaliczył konflikt do ośmiu, które rzekomo powstrzymał.

Mimo to, jak donosi m.in. portal Africa Report, przemoc nie została dotąd powstrzymana, zaś kontrolowane przez Rwandę bojówki M23 nadal okupują dwa duże miasta w regionie - Gomę i Bukavu, które zdobyły w styczniu 2025 r.

Wbrew wcześniejszym porozumieniom z terytorium DRK nie wycofali się też żołnierze rwandyjskiej armii. Władze w Kinszasie nie zrealizowały z kolei swojej obietnicy rozbrojenia bojówki FDLR, wywodzącej się z sił Hutu, odpowiadających za ludobójstwo Tutsich w Rwandzie w 1994 r. Trump wyraził przekonanie, że wyniki podpisanych w czwartek porozumień będą widoczne "natychmiast".

