Prof. Jarosław J. Fedorowski w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19.15
Polska
Prof. Jarosław Jacek Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali będzie odpowiadał na pytania Piotra Witwickiego w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Interii i polsatnews.pl.
Marek Magierowski, dyrektor programu "Strategia dla Polski", będzie gościem Piotra Witwickiego
Drugim gościem Piotra Witwickiego będzie Marek Magierowski, dyrektor programu "Strategia dla Polski" w Instytucie Wolności, były ambasador RP w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej