Prof. Jarosław J. Fedorowski w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19.15

Polska

Prof. Jarosław Jacek Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali będzie odpowiadał na pytania Piotra Witwickiego w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Interii i polsatnews.pl.

Marek Magierowski w garniturze i okularach przeciwsłonecznych stoi przed łóżkami szpitalnymi.
Pixabay / Polsat News
Marek Magierowski, dyrektor programu "Strategia dla Polski", będzie gościem Piotra Witwickiego

Drugim gościem Piotra Witwickiego będzie Marek Magierowski, dyrektor programu "Strategia dla Polski" w Instytucie Wolności, były ambasador RP w  Stanach Zjednoczonych i w Izraelu.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Dyskusja o dymisji w biurze Zełenskiego. "Jeśli Ukraina padnie, to będzie z nami źle"
Artur Pokorski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GOŚĆ WYDARZEŃJAROSŁAW J FEDOROWSKIMAREK MAGIEROWSKIPOLSKATRANSMISJA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 