"Czy Pani/Pana zdaniem Polska powinna wypłacić zadośćuczynienia dla żyjących Polaków - ofiar II wojny światowej, jeśli Niemcy nie podejmą takiej decyzji?" - usłyszeli uczestnicy badania SW Research dla Onetu.

Wyniki sondażu ukazują spory podział opinii publicznej w tej sprawie. 43,3 proc. Polaków uważa, że zadośćuczynienie dla żyjących ofiar wojny nie powinno być wypłacone z polskiego budżetu.

Z kolei 25,8 proc. ankietowanych popiera wypłatę rekompensat przez polski rząd.

Zadośćuczynienia dla ofiar wojny. Polacy wyrazili swoje zdanie

Jedna trzecia Polaków zawahała się przed udzieleniem odpowiedzi. 30,9 proc. respondentów nie była w stanie jednoznacznie ocenić, czy Polska powinna podjąć taką decyzję.

Częściej za wypłatą zadośćuczynień z "polskiej kieszeni" opowiadają się kobiety. Twierdząco na pytanie sondażowe odpowiedziało 28,4 proc. kobiet, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wyniósł 22,9 proc.

Inicjatywa premiera cieszy się największym poparciem w grupie wiekowej do 24 lat - "za" wypłatą odszkodowań zagłosowało 33,8 proc. osób. Największy sprzeciw budzi ona z kolei w grupie ankietowanych powyżej 50. roku życia - odpowiedź "nie" wybrało 20,9 proc. osób.

Warunek Tuska ws. reparacji w Berlinie. "Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków"

Podczas poniedziałkowej wizyty w Berlinie premier Donald Tusk rozmawiał z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem m.in. o wnioskowanym przez Polskę zadośćuczynieniu dla żyjących ofiar II wojny światowej.

Merz powtórzył stanowisko Niemiec, wedle którego "kwestia reparacji zarówno z politycznego, jak i prawnego punktu widzenia jest wyjaśniona".

Tusk przypomniał, że stanowisko Polski jest w tej sprawie niezmienne i wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie uda się wypracować korzystny dla obu stron kompromis.

Premier poinformował, że jeśli Niemcy nie zdecydują się na współpracę w tej kwestii, Polska rozważy wypłatę zadośćuczynienia ze środków państwowych.

- Jeśli nie uzyskamy jakiejś szybkiej i jednoznacznej deklaracji, to będę w przyszłym roku rozważał decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Więcej o tym nie chcę już mówić - oświadczył premier.

