Piraci porwali statek. Wśród zakładników Polak

Porwany statek płynął do Malabo - stolicy Gwinei Równikowej. Okoliczności zdarzenia, podobnie jak liczba piratów zaangażowanych w porwanie, nie są jeszcze znane.

Informację o ataku piratów polsatnews.pl otrzymał jednego z widzów na Wrzutni. Jak wynika z przesłanej wiadomości, na porwanym statku często podróżują polscy marynarze.

Z raportu firmy Vanguard zajmującej się bezpieczeństwem morskim wynika, że porwanych zostało co najmniej dziewięciu członków załogi. Czterech z nich - drugi i trzeci kapitan, oficer pokładowy i olejarz - wciąż przebywa na pokładzie statku. W zdarzeniu ranna została jedna osoba.

Wkrótce więcej informacji...

