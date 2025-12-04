Piraci porwali statek. Wśród zakładników Polak
Piraci zaatakowali jeden z tankowców u wybrzeży Gwinei Równikowej i porwali jego załogę. - Wśród zakładników jest dziewięć osób, w tym Polak - poinformował Polsat News rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Ministerstwo nie podało informacji o jego stanie zdrowia.
Porwany statek płynął do Malabo - stolicy Gwinei Równikowej. Okoliczności zdarzenia, podobnie jak liczba piratów zaangażowanych w porwanie, nie są jeszcze znane.
Informację o ataku piratów polsatnews.pl otrzymał jednego z widzów na Wrzutni. Jak wynika z przesłanej wiadomości, na porwanym statku często podróżują polscy marynarze.
Z raportu firmy Vanguard zajmującej się bezpieczeństwem morskim wynika, że porwanych zostało co najmniej dziewięciu członków załogi. Czterech z nich - drugi i trzeci kapitan, oficer pokładowy i olejarz - wciąż przebywa na pokładzie statku. W zdarzeniu ranna została jedna osoba.
Wkrótce więcej informacji...
