"Pilna informacja o bezpieczeństwie". Tusk chce utajnienia wystąpienia w Sejmie

Premier nie podał żadnych szczegółów dotyczących tematu swojego wystąpienia. Kwestia bezpieczeństwa zdaje się być jednak kluczową, zwłaszcza w kontekście doniesień o akcjach sabotażowych przeprowadzanych w Polsce na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej.

Zaledwie dwa dni temu poinformowano o postawieniu zarzutów 28-letniemu Rosjaninowi Michaiłowi Mirgorodskiemu, który podejrzany jest o kierowanie grupą przestępczą, która w 2023 r. podejmowała akcje dywersyjne na terenie naszego kraju.

Donald Tusk wygłosi wystąpienie ws. bezpieczeństwa. Poprosił o jego utajnienie

Śledztwo prowadzone jest od dwóch lat. Na jego skutek zatrzymano 16 osób: 12 obywateli Ukrainy, trzech Białorusinów i jednego Rosjanina. Wszyscy przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Obecnie prowadzone są działania wobec ośmiu kolejnych osób: trzech obywateli Białorusi, dwóch Rosjan oraz obywateli Ukrainy, Polski i Litwy.

Większość z nich nie przebywa w Polsce, w związku z czym nie udało się im przedstawić zarzutów. Prokuratura zapewnia, że działania śledczych są kontynuowane.

Wciąż prowadzone są również poszukiwania Yevhenii Ivanova i Oleksandra Kononova - dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o dokonanie w listopadzie aktów dywersji na infrastrukturę kolejową. Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował w poniedziałek, że do Sądu Okręgowego w Warszawie skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec mężczyzn.

Mężczyźni są poszukiwani jako osoby podejrzane o "szpiegostwo oraz dopuszczenie się przestępstwa o charakterze terrorystycznym". Z dotychczasowych ustaleń wynika, że obaj mieli działać na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej. Za dokonane czyny grozi im kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Wkrótce więcej informacji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni