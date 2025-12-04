Dotyczy to przede wszystkim środków zgromadzonych na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz części wcześniej odkładanej w Otwartym Funduszu Emerytalnym.

Jak informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku: "Żeby pieniądze od nas dostać - trzeba złożyć w ZUS wniosek. Od razu wyjaśniam, że prawo do dziedziczenia mają osoby wskazane przez zmarłego, który był członkiem OFE oraz tego, który wprawdzie do OFE nie przystąpił, ale urodził się po 1968 r. Jeśli zmarły nie złożył żadnej dyspozycji dotyczącej dziedziczenia - środki wchodzą w skład masy spadkowej".

Subkonto, OFE i wypłata gwarantowana

Środki na subkoncie ZUS oraz przeniesione z OFE nie przepadają po śmierci właściciela. Podlegają one dziedziczeniu lub wypłacie gwarantowanej, jeśli zmarła osoba była już emerytem. Nie dzieje się to jednak automatycznie.

Zasady dziedziczenia wynikają z przepisów o systemie emerytalnym. Osoba ubezpieczona może wcześniej wskazać uposażonych, czyli osoby, którym ZUS wypłaci środki w razie jej śmierci. Jeśli takich wskazań nie ma, pieniądze wchodzą do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

ZUS przypomina, że osoby należące do OFE powinny tam na bieżąco aktualizować dane dotyczące osób uprawnionych (także wtedy, gdy nie odprowadzają już składek do funduszu).

Jakie dokumenty do ZUS złożyć?

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy zmarły posiadał środki na subkoncie w ZUS lub w OFE. Można to zweryfikować osobiście w placówce ZUS, poprzez konto eZUS albo przeglądając dokumenty z OFE.

Kolejnym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS, a w razie potrzeby także do OFE. Do formularza należy dołączyć:

akt zgonu

dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub testament

oraz, jeśli środki mają być wypłacone osobom wskazanym, oświadczenie uposażonych

W sytuacji, gdy zmarły pobierał już emeryturę, możliwa jest również tzw. wypłata gwarantowana. Jak podaje ZUS, jest to jednorazowe świadczenie, które instytucja przekazuje osobom wskazanym przez emeryta, jeśli zmarł on w ciągu trzech lat od pierwszej wypłaty emerytury i miał subkonto w ZUS.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków dostępne są na stronie ZUS w sekcji dotyczącej emerytur i rent.

Ile można odzyskać i ile to trwa?

Według danych ZUS średnia kwota znajdująca się na subkontach zmarłych wynosi średnio 29 tysięcy złotych. Nie oznacza to, że każda osoba uprawniona otrzyma taką kwotę, bowiem wysokość wypłat zależy m.in.:

od stażu pracy

wysokości składek

liczby osób uprawnionych

Dodatkowo, jak możemy przeczytać na stronie ZUS: "aby uzyskać środki z subkonta, nie trzeba korzystać z usług firm zewnętrznych. Wystarczy złożyć do nas odpowiedni wniosek. Pomocy udzielają pracownicy sal obsługi klienta w naszych placówkach lub Centrum Kontaktu Klientów (CKK)".

Oznacza to, że do załatwienia sprawy nie potrzeba pośredników, każdy etap można wykonać samemu.

Czas oczekiwania na decyzję jest uzależniony od liczby uprawnionych osób do dziedziczenia, potencjalnych sporów spadkowych oraz kompletności dokumentacji.

