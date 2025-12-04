Paraliż lotniska w Krakowie. Samoloty nie lądują i nie startują

Gęsta mgła, która od kilku dni utrzymuje się nad Małopolską, również w czwartek powoduje opóźnienia w ruchu lotniczym. Przedstawiciele krakowskiego lotniska poinformowali w komunikacie, że z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych niektórzy przewoźnicy mogą odwołać lub przekierować poszczególne rejsy.

Na ten moment do Katowic przekierowane zostały rejsy: AY 1161 z Helsinek oraz AF 4000 z Paryża.

Krakowskie lotnisko podkreśla, że sytuacja pogodowa jest dynamiczna i zmianie trasy ulec mogą kolejne loty. Pasażerowie proszeni są więc o śledzenie komunikatów linii lotniczych oraz komunikatów na krakowskim lotnisku.

Gęsta mgła nad Krakowem. Utrudnienia na lotnisku w Balicach

Rzeczniczka prasowa lotniska Kraków-Balice Monika Chylaszek w rozmowie z polsatnews.pl potwierdza, że z powodu gęstej mgły samoloty nie są teraz w stanie bezpiecznie wylądować w Małopolsce.

- Dzisiaj mamy podobną sytuację. Rano warunki pozwoliły na to, żeby samoloty wystartowały z Krakowa, natomiast w tej chwili mgła jest bardzo duża. Samoloty, które miały w Krakowie lądować są przekierowywane - mówiła.

Napięta sytuacja na krakowskim lotnisku może wiązać się z opóźnieniami, dłuższym oczekiwaniem na rozpoczęcie podróży czy - w wyjątkowych sytuacjach - konieczność podróży przez inne lotniska.

Zmiany podczas kontroli granicznych. Kraków wdraża nową procedurę

Kraków Airport przypomina też, że od 4 grudnia Straż Graniczna wdroży tam nowy europejski system zarządzania granicami. Ma on pomóc w rejestrowaniu osób niebędących obywatelami państw UE, udających się na krótki pobyt na terenie.

Jak czytamy w komunikacie "dane podróżnych będą rejestrowane w EES niezależnie od tego, czy potrzebują oni wizy krótkoterminowej, czy też korzystają oni z ruchu bezwizowego".

W związku z rozpoczęciem nowego systemu kontroli, pasażerowie podróżujący poza strefę Schengen mogą spodziewać się dłuższej niż zwykle kontroli granicznej.

