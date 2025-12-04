Niemal jednogłośna decyzja Watykanu. Chodzi o kobiety w sutannach

Komisja powołana jeszcze za pontyfikatu papieża Franciszka na podstawie analiz historycznych i teologicznych stwierdziła, że na ten moment niemożliwe jest otwarcie drogi do sakramentalnego diakonatu kobiet na równi z mężczyznami.

Stosunkiem głosów 7 do 1 zdecydowano, że ​​wiedza historyczna wyklucza dopuszczenie kobiet do posługi. Członkowie komisji zastrzegli, że mimo niemal jednogłośnego głosowania ostateczny osąd w tej sprawie nie może być jeszcze sformułowany.

Watykan. Komisja zdecydowała o diakonacie kobiet

Opublikowany w czwartek raport jest pierwszym dokumentem ujawniającym szczegóły obrad komisji, która do tej pory działała w tajemnicy.

Kwestia ewentualnego diakonatu kobiet wielokrotnie była podnoszona w dyskusjach podejmowanych za pontyfikatu Franciszka. Podczas ostatniego synodu biskupów w Watykanie, którego zadaniem było nakreślenie przyszłości Kościoła, nie podjęto ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Zwolennicy diakonatu kobiet, którzy kierowali postulaty o jego ustanowienie, argumentowali, że tradycja Kościoła, dopuszczająca do niego tylko mężczyzn, jest trudna do pogodzenia z równouprawnieniem. W związku z tym papież Franciszek dwa razy wnioskował o zbadanie możliwości pełnienia przez kobiety posługi diakonów katolickich, które, podobnie jak księża, posiadają święcenia kapłańskie, ale nie mogą odprawiać mszy świętej.

Komisja kierowana przez kardynała Giuseppe Pietrocchiego opowiedziała się jednak za ustanawianiem nowych form posługi, które sprzyjałyby współpracy mężczyzn i kobiet w życiu Kościoła.

Zwolennicy równych praw religijnych dla kobiet i mężczyzn podkreślają, że urząd diakona był pełniony przez kobiety już w pierwszych wiekach Kościoła katolickiego. Jedna z kobiet, Febe, jest wymieniona jako diakonka w jednym z listów apostoła św. Pawła.

