Nie żyje jeden z najbogatszych Polaków. Leszek Gierszewski miał 75 lat

Nie żyje Leszek Gierszewski, prezes i założyciel firmy Drutex. Informacja o jego śmierci pojawiła się w komunikacie przedsiębiorstwa. "To trudny moment dla nas wszystkich – zarówno dla Rodziny, jak i dla całej społeczności Drutex" - czytamy.

Leszek Gierszewski miał 75 lat

O śmierci Leszka Gierszewskiego, jednego z najbogatszych Polaków poinformowano w czwartek w komunikacie na stronie jego przedsiębiorstwa.

 

"Z głębokim żalem i smutkiem przekazujemy Wam wiadomość o śmierci naszego Prezesa i Założyciela, Leszka Gierszewskiego. Odszedł 4 grudnia 2025, pozostawiając po sobie nie tylko firmę, którą zbudował od podstaw, ale i wizję, która od lat wyznacza standardy w naszej branży" - czytamy. 

 

"To trudny moment dla nas wszystkich - zarówno dla Rodziny, jak i dla całej społeczności Drutex. Prezes Gierszewski był wizjonerem, dla którego ta firma i jej pracownicy byli życiową pasją" - podano. 

 

"Prezes zawsze powtarzał, że siłą Drutexu są ludzie. Najlepszym sposobem na uczczenie Jego pamięci jest kontynuowanie Jego dzieła z takim samym zaangażowaniem, jakie On okazywał każdego dnia" - zakończono. 

 

Wkrótce więcej informacji...

 

