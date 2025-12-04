Nie żyje jeden z najbogatszych Polaków. Leszek Gierszewski miał 75 lat

O śmierci Leszka Gierszewskiego, jednego z najbogatszych Polaków poinformowano w czwartek w komunikacie na stronie jego przedsiębiorstwa.

"Z głębokim żalem i smutkiem przekazujemy Wam wiadomość o śmierci naszego Prezesa i Założyciela, Leszka Gierszewskiego. Odszedł 4 grudnia 2025, pozostawiając po sobie nie tylko firmę, którą zbudował od podstaw, ale i wizję, która od lat wyznacza standardy w naszej branży" - czytamy.

"To trudny moment dla nas wszystkich - zarówno dla Rodziny, jak i dla całej społeczności Drutex. Prezes Gierszewski był wizjonerem, dla którego ta firma i jej pracownicy byli życiową pasją" - podano.

"Prezes zawsze powtarzał, że siłą Drutexu są ludzie. Najlepszym sposobem na uczczenie Jego pamięci jest kontynuowanie Jego dzieła z takim samym zaangażowaniem, jakie On okazywał każdego dnia" - zakończono.

Wkrótce więcej informacji...

