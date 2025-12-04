"Nie możemy mówić o zapaści i bankructwie". Tusk otworzył szczyt ws. zdrowia

- Rzeczywiście tak jest, że każdy rok kończy się taką emocją. Wszyscy obecni na sali jesteście ekspertami, praktykami, wiecie dobrze dlaczego tak się dzieje, nie jest to przecież pierwsze spotkanie środowisk medycznych - powiedział podczas swojego wystąpienia na szczycie Donald Tusk.

Premier zapowiedział, że podczas dyskusji "w skondensowany sposób" przedstawione zostaną problemy, z którymi zmaga się obecnie polska ochrona zdrowia.

Donald Tusk na rządowym szczycie medycznym. "Żeby nikt nie szukał konfliktu interesów pomiędzy lekarzem a pacjentem"

- Kluczowe z naszego punktu widzenia jest dobro pacjenta i chciałbym, żeby ta teza nigdy nie była odbiera jako kontrowersyjna przez kogokolwiek. Często się zdarza – sam byłem ofiarą takiej sytuacji - że są zainteresowane osoby, albo czasami niekompetencja o tym decyduje, które widzą konflikt interesów między lekarzem, pielęgniarką a pacjentem - tłumaczył premier.

Szef rządu zwrócił się do wszystkich uczestników spotkania i wskazał, że chciałby by jego intencja wybrzmiała już na początku szczytu w sposób jednoznaczny. - Jesteśmy tutaj po to, i wasza codzienna praca jest po to, żeby nikt nigdy nie szukał konfliktu interesów pomiędzy lekarzem a pacjentem - mówił.

Premier przekonywał, że należy szukać "najbardziej efektywnych sposób działania". Odwołał się też do kwestii programu pilotażowego "Dobry posiłek w szpitalach". - Wiem, że dużo emocji wzbudza, pierwsza sprawa z brzegu, czyli kwestia pilotażu, jeśli chodzi o wyżywienie w szpitalach i decyzja o tym, żeby to, co było przedmiotem pilotażu stało się standardem. Tak, to nasi poprzednicy wpadli na dobry pomysł, aby zrobić pilotaż, który zbuduje pewien standard żywieniowy, który będzie obowiązywał wszędzie, a nie w wybranych miejscach - przyznał premier.

"Nie możemy opowiadać, że doszło do katastrofy". Premier o kondycji ochrony zdrowia

- Na zdrowiu i chorobie pacjenta w Polsce nikt nie będzie zarabiał nieadekwatnie do tego, co świadczy. Musimy też mieć tę świadomość i dlatego mówimy o szukaniu wszystkich możliwych metod aby optymalizować wydatki, aby te pieniądze, które mamy do dyspozycji wydawać w sposób optymalny - mówił.

Szef rządu stwierdził, że "nieprawdą jest, że NFZ jest bankrutem". Zdementował też tezę o tym, że pojawiły się zamiary rezygnacji z programu "Dobry posiłek w szpitalach". - Jest dokładnie odwrotnie. Wprowadzamy standardy, które wynikają z efektów tego pilotażu - zapewnił.

- Chciałbym, żeby wszyscy mieli świadomość - nie możemy dzisiaj sobie opowiadać, że doszło do katastrofy, zapaści, bankructwa, w sytuacji kiedy wiele, wiele miliardów złotych więcej wydajemy co roku na ochronę zdrowia - przekonywał premier.

- I ten rok oczywiście jest rekordowy, przy rekordowo niskiej inflacji. Więc wiem, że zawsze tych pieniędzy będzie za mało, ale nie ma żadnych powodów, żebyśmy opuścili ręce i powiedzieli, że nie damy rady - dodał.

Szczyt medyczny rządu tuż przed szczytem prezydenta

W szczycie medycznym "Bezpieczny Pacjent" bierze udział kierownictwo Ministerstwa Zdrowia z Jolantą Sobierańską-Grendą na czele, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Obrony Narodowej. Oprócz nich obecni są samorządowcy, dyrektorzy szpitali, a także reprezentanci NFZ i samorządów medycznych.

W trakcie dyskusji podjęte mają zostać tematy dotyczące obecnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Przedstawione zostaną także pomysły rządu na rozwój i reformę ochrony zdrowia i poprawę bezpieczeństwa pacjentów.

Na piątek zapowiedziany jest natomiast szczyt medyczny organizowany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie odbyć ma się pod hasłem "Na ratunek ochronie zdrowia".

- Szczyt medyczny będzie pierwszym punktem działań prezydenta Karola Nawrockiego. Po tym szczycie zapewne powstaną rekomendacje, mapa drogowa, która ma się przyczynić – albo przede wszystkim zmusić rządzących do tego, by znaleźli środki finansowe na naprawę sytuacji w polskim lecznictwie - tłumaczył rzecznik Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu otrzymały organizacje zrzeszające lekarze i środowiska medyczne oraz minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

