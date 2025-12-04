Tegoroczną twarzą kampanii jest ośmioletni Natan, który od urodzenia zmaga się z obustronnym niedosłuchem. Wsparcie widzów pozwala zapewnić specjalistyczny sprzęt i rehabilitację podopiecznym Fundacji Polsat.

- Te dzieci mają nieprawdopodobnie wrażliwe serca i nie myślą tylko i wyłącznie o sobie. Wiedzą, jak ciężko jest żyć z niepełnosprawnością - powiedziała Aldridge-Holc, podkreślając, że podopieczni Fundacji Polsat pomagają innym osobom w potrzebie.

Oglądaj reklamy i pomóż chorym dzieciom

Emitowany od 22 lat Mikołajkowy Blok Reklamowy pokazuje, że pomaganie może być bardzo proste. Całkowity dochód z reklam, obliczany na podstawie oglądalności, trafia do Fundacji Polsat. Środki te są przekazywane na leczenie oraz rehabilitację dzieci i remonty oddziałów dziecięcych w Polsce.

Do tej pory widzowie, oglądając reklamy, zebrali blisko 30 milionów złotych. - To jest tak proste, że w zasadzie nie wymaga absolutnie żadnego wysiłku. Wystarczy otworzyć telewizor i usiąść na tych drobnych pięć minut. Te drobne pięć minut i wasza obecność, to jest zmiana życia dzieci na bardzo długi czas - podkreśliła prezes Fundacji Polsat.

Przypomniała, że w zeszłym roku przed telewizorami znalazły się 3 mln 400 tys. widzów. - Otrzymaliśmy z tego 2 mln 400 tys. złotych. To jest ogromna suma i pozwoliła nam pomóc całej masie dzieci - podkreśliła Aldridge-Holc. Dodała. że dzięki akcji wsparto prawie 1,1 tys. dzieci oraz 17 ośrodków medycznych. Jak podkreśliła prezes fundacji, środki przeznaczono m.in. na remont oddziałów szpitalnych.

