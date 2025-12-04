Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstymi mgłami - większość z nich obowiązuje od wieczora w czwartek lub w nocy z czwartku na piątek

Ostrzeżenia IMGW. Mglista noc przed kierowcami, 13 województw z alertami

Alerty obejmują częściowo województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie i lubuskie.

Dodatkowo wydano ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami obowiązujące w noc z czwartku na piątek, które obejmują częściowo województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie.

Prognoza pogody dla Polski. Czeka nas pochmurny weekend

W piątek w kraju prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite. Rano mogą się utrzymywać mgły ograniczające widoczność do 100 m. Na zachodzie i północy kraju opady deszczu lub mżawki. W górach przejściowo opady śniegu. Temperatura maksymalna około 3 st. C na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich.

Około 6 st. C w centrum i 9 st. C na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby na wschodzie, okresami umiarkowany oraz porywisty południowo-wschodni. Po południu na zachodzie kraju skręcający na południowy zachód i zachód.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Jedynie na krańcach południowych i południowo-wschodnich większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami, głównie na północy i w centrum, słabe opady deszczu lub mżawki. Mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, na południowym wschodzie miejscami marznące, osadzające szadź. Temperatura minimalna od 2 st. C do 5 st. C na przeważającym obszarze kraju, miejscami na południu chłodniej – od 1 st. C do 2 st. C.

W sobotę zachmurzenie duże i całkowite. Jedynie na krańcach południowych i południowo-wschodnich większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami, głównie na północy i w centrum, słabe opady deszczu lub mżawki. Na Śląsku, ziemi kieleckiej, miejscami w Małopolsce i na Podkarpaciu mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

