Manewry u wybrzeży Finlandii, niemieckie myśliwce w Polsce. NATO ćwiczy w Europie
Ochrona infrastruktury krytycznej, poszukiwanie min i zwalczanie aktów dywersji - to elementy manewrów "Freezing Winds '25" prowadzonych u wybrzeży Finlandii. Brało w nich udział 5 tys. żołnierzy, a także ponad 20 okrętów. Polskę reprezentował ORP "Necko" i ORP "Albatros". Z kolei do Malborka trafiły niemieckie myśliwce. To odpowiedź na naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.
Polski Kontyngent Wojskowy Noteć 2025 uczestniczył w ćwiczeniu "Freezing Winds '25" u wybrzeży Finlandii - przekazało w mediach społecznościowych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Zaznaczono, że kontyngent szkolił się w trudnym archipelagowym rejonie Bałtyku oraz doskonalił współdziałanie w zimowych warunkach.
"Scenariusz manewrów obejmował m. in. ochronę szlaków żeglugowych i infrastruktury krytycznej, poszukiwanie oraz neutralizację min, obronę przed desantem i zwalczanie aktów dywersji" - dodało DORSZ.
Ćwiczenie zgromadziło blisko 5 tys. uczestników oraz ponad 20 okrętów z 11 państw NATO. Rozpoczęło się 24 listopada.
Polskę na manewrach reprezentował ORP "Necko" i ORP "Albatros". Pierwszy z okrętów działa w składzie Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 i realizował zadania związane z monitorowanie wyznaczonych rejonów i wzmocnienie bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku.
Z kolei ORP "Albatros" to jeden z trzech niszczycieli min typu Kormoran II, które służą w 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Okręt wyposażony jest między innymi w szereg pojazdów podwodnych, armatę morską OSU-35K i system zarządzania walką SCOT-M.
Niemieckie myśliwce rozlokowane w bazie pod Malborkiem
Z kolei do Polski trafiły myśliwce z bazy lotniczej Noervenich w Nadrenii Północnej-Westfalii. Jest to odpowiedź Bundeswehry na naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO przez rosyjskie samoloty i drony. Będą one stacjonować pod Malborkiem, w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego.
- Dzięki tej misji nasze żołnierki i żołnierze, obok naszej jednostki stacjonującej od sierpnia w Rumunii, wnoszą kolejny cenny wkład w ochronę wschodniej części terytorium NATO. Wysyłamy w ten sposób kolejny silny sygnał wsparcia dla naszego sąsiedniego kraju, Polski, oraz całego NATO – przekazał generał Holger Neumann, stojący na czele Luftwaffe.
Niemieckie myśliwce działały już z bazy pod Malborkiem w sierpniu i wrześniu. Lotnisko to znajduje się około 60 km na południowy wschód od Gdańska.
Wraz z samolotami wysłano około 150 żołnierzy Bundeswehry. Okres stacjonowania myśliwców w bazie przewidziany jest wstępnie do marca 2026 r. Minister obrony RFN Boris Pistorius ogłosił decyzję o wysłaniu myśliwców pod Malbork w październiku. Mowa była wtedy o dwóch Eurofighterach.
