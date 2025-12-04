Polski Kontyngent Wojskowy Noteć 2025 uczestniczył w ćwiczeniu "Freezing Winds '25" u wybrzeży Finlandii - przekazało w mediach społecznościowych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Zaznaczono, że kontyngent szkolił się w trudnym archipelagowym rejonie Bałtyku oraz doskonalił współdziałanie w zimowych warunkach.

"Scenariusz manewrów obejmował m. in. ochronę szlaków żeglugowych i infrastruktury krytycznej, poszukiwanie oraz neutralizację min, obronę przed desantem i zwalczanie aktów dywersji" - dodało DORSZ.

Ćwiczenie zgromadziło blisko 5 tys. uczestników oraz ponad 20 okrętów z 11 państw NATO. Rozpoczęło się 24 listopada.

Polskę na manewrach reprezentował ORP "Necko" i ORP "Albatros". Pierwszy z okrętów działa w składzie Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 i realizował zadania związane z monitorowanie wyznaczonych rejonów i wzmocnienie bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku.

Z kolei ORP "Albatros" to jeden z trzech niszczycieli min typu Kormoran II, które służą w 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Okręt wyposażony jest między innymi w szereg pojazdów podwodnych, armatę morską OSU-35K i system zarządzania walką SCOT-M.

#PKWNOTEĆ ⚓️🇵🇱 uczestniczył w ćwiczeniu #FreezingWinds25 u wybrzeży Finlandii 🇫🇮, szkoląc się w trudnym archipelagowym rejonie Bałtyku oraz doskonaląc współdziałanie w zimowych warunkach.



Scenariusz manewrów obejmował m. in. ochronę szlaków żeglugowych i infrastruktury… pic.twitter.com/geKKe5Gp6l — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) December 4, 2025

Niemieckie myśliwce rozlokowane w bazie pod Malborkiem

Z kolei do Polski trafiły myśliwce z bazy lotniczej Noervenich w Nadrenii Północnej-Westfalii. Jest to odpowiedź Bundeswehry na naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO przez rosyjskie samoloty i drony. Będą one stacjonować pod Malborkiem, w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego.

- Dzięki tej misji nasze żołnierki i żołnierze, obok naszej jednostki stacjonującej od sierpnia w Rumunii, wnoszą kolejny cenny wkład w ochronę wschodniej części terytorium NATO. Wysyłamy w ten sposób kolejny silny sygnał wsparcia dla naszego sąsiedniego kraju, Polski, oraz całego NATO – przekazał generał Holger Neumann, stojący na czele Luftwaffe.

ZOBACZ: Niemieckie myśliwce lecą do Polski. Mają ważną misję

Niemieckie myśliwce działały już z bazy pod Malborkiem w sierpniu i wrześniu. Lotnisko to znajduje się około 60 km na południowy wschód od Gdańska.

Wraz z samolotami wysłano około 150 żołnierzy Bundeswehry. Okres stacjonowania myśliwców w bazie przewidziany jest wstępnie do marca 2026 r. Minister obrony RFN Boris Pistorius ogłosił decyzję o wysłaniu myśliwców pod Malbork w październiku. Mowa była wtedy o dwóch Eurofighterach.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni