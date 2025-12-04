Sprawa - którą opisał portal Onet - dotyczy uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku. Prawnik Dawid Dehnert opublikował w mediach społecznościowych materiał, w którym opowiedział o sytuacji ukraińskich chłopców, którzy najpierw byli szykanowani przez jednego z nauczycieli, a później zostali pobici przez innych uczniów.

Dehnert relacjonował, że "nauczyciel ksenofob" wyzywał dzieci z Ukrainy od "swołoczy". Groził też, że nie zaliczy im egzaminu. "Będziecie zdawać następnym razem egzamin, na pewno nie zdacie ponieważ udowodnię wam kto to jest Polak" - słychać w opublikowanym nagraniu, które miało powstać podczas rozmowy jednego z ukraińskich uczniów z nauczycielem.

Słupsk. "Ksenofobiczny nauczyciel". Uczniowie z Ukrainy pobici

Prawnik przekazał, że tego samego dnia po lekcjach pochodzący z Ukrainy chłopcy zostali zaatakowani. - Dzieci był bite pięściami, kopane - mówił.

- Jeden z napastników najpierw splunął w twarz jednemu z ukraińskich chłopców, mówiąc: "Na front, k... ukraińska" i zaczął bić go pięściami w twarz. Drugi napastnik dołączył i wspólnie pobili 16-letniego chłopca - opowiadał w rozmowie z Onetem.

Oprawcami mieli być uczniowie ze starszych roczników. - To, jak ten nauczyciel zachowywał się na lekcjach, wpłynęło negatywnie na ukraińskich uczniów, ale też zachęcało i dało przyzwolenie innym uczniom na ksenofobiczne zachowania - ocenił prawnik.

Konsul generalny Ukrainy w Gdańsku: Muszą być wyciągnięte konsekwencje

Portal wystąpił o komentarz w tej sprawie konsula generalnego Ukrainy w Gdańsku Ołeksandra Płodystego. - Nie prosimy o nic szczególnego. Zależy nam tylko i wyłącznie na sprawiedliwym i obiektywnym rozpatrzeniu sprawy. (...) Państwo musi się zastanowić, co zrobić, by takie rzeczy się nie powtarzały. To jest nie do przyjęcia. Nie może być takiego zachowania na tle narodowościowym. Polskie władze, polskie społeczeństwo muszą zareagować - mówił.

Jednocześnie podkreślił, że "bardzo negatywnie patrzy", na to co się wydarzyło. - Nie byłem oczywiście tutaj świadkiem, ale widziałem te nagrania w sieci. Jeśli te nagrania zostaną potwierdzone, to muszą być wyciągnięte konsekwencje. Żałuję tylko, że żaden z rodziców się do mnie nie zgłaszał, bo mogliśmy wcześniej działać.

Zgłoszenie na policję. "Usłyszeli, że nie ma dzielnicowego"

W sprawie pojawia się jeszcze jeden wątek. Według relacji jednego z rodziców pobitych chłopców, policja nie od razu przyjęła zgłoszenie.

- Rodzice natychmiast zgłosili sprawę na policję, ale usłyszeli, że nie ma dzielnicowego i że zgłoszenie nie zostanie przyjęte. Dopiero następnego dnia wieczorem, po stanowczej reakcji jednej z matek policja przyjęła zawiadomienie - relacjonował w swoim materiale Dehnert.

Onet rozmawiał także ze słupskimi funkcjonariuszami. - W związku z informacjami, które pojawiły się w przestrzeni medialnej, dotyczącymi rzekomej odmowy przyjęcia zawiadomienia przez policjantów, komendant polecił rozpoczęcie czynności służbowych - przekazał Jakub Bagiński, oficer prasowy z KMP w Słupsku.

Płodysty również został zapewniony o podjętych przez funkcjonariuszy działaniach. Dyplomata nie krył rozczarowania "postawą instytucji". - One przecież muszą respektować podstawy prawne i świecić przykładem dla dzieci. To dzieci często biorą przykład z najbliższych, rodziców, nauczycieli. Tutaj tego dobrego przykładu zabrakło - ocenił.

