Żandarmeria Wojskowa poinformowała o swoich działaniach w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Kradzież wojskowych materiałów. Żołnierz zatrzymany przez ŻW

Podoficer został zatrzymany w środę 3 grudnia w Krakowie. Służył on w jednostce wojskowej z województwa małopolskiego. Postępowanie w jego sprawie prowadzone jest pod nadzorem Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie.

ZOBACZ: Fałszywe alarmy paraliżowały urzędy. Siedmiu zatrzymanych

Według informacji opublikowanych przez ŻW, zatrzymany żołnierz miał ukraść z jednostki wojskowej paliwo oraz inne materiały pędne i smary w celu dalszej sprzedaży na rynku prywatnym.

Osiągnięte z tego tytułu zyski pozwoliły na uzyskanie z tego procederu dodatkowego źródła dochodu.

Krakowscy żołnierze Żandarmerii Wojskowej oprócz zatrzymania żołnierza zabezpieczyli także ok. 4,5 tony paliwa, ponad 600 litrów olejów i innych materiałów służby MPS (Materiałów Pędnych i Smarów), których łączna wartość przekroczyła 40 tysięcy zł.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni