Kradzieże w jednostce. Żandarmeria zatrzymała żołnierza

Polska

Żandarmeria Wojskowa zatrzymała żołnierza podejrzanego o liczne kradzieże z jednostki. W wyniku działań zabezpieczono m.in. 4,5 tony paliwa i ponad 600 litrów olejów. Wojskowy miał je później sprzedawać, osiągając dzięki temu dodatkowe źródło dochodu.

Rząd zielonych ciężarówek wojskowych zaparkowanych na polnej drodze, obok stoją żołnierze w mundurach.
Polsat News
Żandarmeria Wojskowa poinformowała o swoich działaniach w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Podoficer został zatrzymany w środę 3 grudnia w Krakowie. Służył on w jednostce wojskowej z województwa małopolskiego. Postępowanie w jego sprawie prowadzone jest pod nadzorem Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie.

 

Według informacji opublikowanych przez ŻW, zatrzymany żołnierz miał ukraść z jednostki wojskowej paliwo oraz inne materiały pędne i smary w celu dalszej sprzedaży na rynku prywatnym.

 

Osiągnięte z tego tytułu zyski pozwoliły na uzyskanie z tego procederu dodatkowego źródła dochodu

 

Krakowscy żołnierze Żandarmerii Wojskowej oprócz zatrzymania żołnierza zabezpieczyli także ok. 4,5 tony paliwa, ponad 600 litrów olejów i innych materiałów służby MPS (Materiałów Pędnych i Smarów), których łączna wartość przekroczyła 40 tysięcy zł. 

 

Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
KRADZIEŻKRAKÓWOLEJEPALIWOPOLSKAWOJSKOŻANDARMERIA WOJSKOWAŻOŁNIERZ

