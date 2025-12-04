Katastrofa amerykańskiego F-16. Pilot cudem zdążył się katapultować

Myśliwiec F-16 Fighting Falcon należący do zespołu Thunderbirds Sił Powietrznych USA rozbił się podczas rutynowego lotu szkoleniowego na południe od Doliny Śmierci. Pilotowi udało się katapultować i odniósł jedynie lekkie obrażenia. Siły Powietrzne USA nie podały przyczyny katastrofy. Jak jednak zauważono, to nie pierwszy taki incydent w tym regionie.

Fragment samolotu F-16 z widocznym spadochronem pilota w powietrzu po lewej stronie, oraz eksplozja i dym po prawej stronie.
Samolot F-16 należący do USA ARMY rozbił się podczas lotu treningowego

Do dramatycznego zdarzenia z udziałem samolotu F-16 Fighting Falcon doszło w środę wieczorem czasu polskiego. Maszyna należąca do zespołu demonstracyjnego Thunderbirds Sił Powietrznych USA rozbiła się na południe od Doliny Śmierci - pustynnego i odległego terenu. Myśliwiec był w trakcie rutynowego lotu szkoleniowego.

Katastrofa myśliwca F-16 w USA. Pilot cudem uszedł z życiem

Portal National World przekazał, że do katastrofy doszło kilkadziesiąt kilometrów od największej bazy marynarki i centrum rozwoju oraz testów broni. Straż pożarna poinformowała, że zgłoszenie otrzymano około 290 km na północ od Los Angeles.

 

ZOBACZ: Katastrofa samolotu z ministrem na pokładzie. Media obiegły nagrania z Afryki

 

Na razie nie są znane przyczyny katastrofy. Wiadomo, że pilotowi udało się katapultować, odniósł jedynie lekkie obrażenia. Moment katastrofy oglądał z góry, opadając na spadochronie. Medycy przetransportowali go do szpitala, gdzie przejdzie badania i leczenie.  

 

Moment katastrofy zarejestrowała kamera. 

 

 

 

Nie jest to pierwszy tego typu incydent w tym regionie. W 2022 roku samolot F/A-18E Super Hornet Marynarki Wojennej USA rozbił się w pobliżu tego regionu, jednak wówczas pilot zginął na miejscu. Siły Thunderbirds przygotowywane są do latania w wąskich formacjach, nawet kilku centymetrów od siebie.

 

Siły Powietrzne USA nie podały w komunikacie przyczyny ani szczegółów katastrofy.

 

Marcin Boniecki / polsatnews.pl
