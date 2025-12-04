Katastrofa amerykańskiego F-16. Pilot cudem zdążył się katapultować
Myśliwiec F-16 Fighting Falcon należący do zespołu Thunderbirds Sił Powietrznych USA rozbił się podczas rutynowego lotu szkoleniowego na południe od Doliny Śmierci. Pilotowi udało się katapultować i odniósł jedynie lekkie obrażenia. Siły Powietrzne USA nie podały przyczyny katastrofy. Jak jednak zauważono, to nie pierwszy taki incydent w tym regionie.
Do dramatycznego zdarzenia z udziałem samolotu F-16 Fighting Falcon doszło w środę wieczorem czasu polskiego. Maszyna należąca do zespołu demonstracyjnego Thunderbirds Sił Powietrznych USA rozbiła się na południe od Doliny Śmierci - pustynnego i odległego terenu. Myśliwiec był w trakcie rutynowego lotu szkoleniowego.
Katastrofa myśliwca F-16 w USA. Pilot cudem uszedł z życiem
Portal National World przekazał, że do katastrofy doszło kilkadziesiąt kilometrów od największej bazy marynarki i centrum rozwoju oraz testów broni. Straż pożarna poinformowała, że zgłoszenie otrzymano około 290 km na północ od Los Angeles.
Na razie nie są znane przyczyny katastrofy. Wiadomo, że pilotowi udało się katapultować, odniósł jedynie lekkie obrażenia. Moment katastrofy oglądał z góry, opadając na spadochronie. Medycy przetransportowali go do szpitala, gdzie przejdzie badania i leczenie.
Moment katastrofy zarejestrowała kamera.
Nie jest to pierwszy tego typu incydent w tym regionie. W 2022 roku samolot F/A-18E Super Hornet Marynarki Wojennej USA rozbił się w pobliżu tego regionu, jednak wówczas pilot zginął na miejscu. Siły Thunderbirds przygotowywane są do latania w wąskich formacjach, nawet kilku centymetrów od siebie.
Siły Powietrzne USA nie podały w komunikacie przyczyny ani szczegółów katastrofy.
