Gościem Marcina Fijołka w czwartkowym wydaniu programu "Graffiti" jest minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Transmisja od godz. 7:40 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Kobieta z blond włosami, ubrana w brązowy garnitur i niebieską koszulę, przemawia do mikrofonu na scenie.
PAP/Marcin Obara
W "Graffiti" poruszony zostanie m.in. temat cięć w ochronie zdrowia oraz zapowiedzianego na czwartek szczytu medycznego "Bezpieczny Pacjent", w którym weźmie udział kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, MSWiA, MON, przedstawiciele NFZ i samorządów medycznych, samorządowcy i dyrektorzy szpitali. 

 

Maria Kosiarz / polsatnews.pl
