Jolanta Sobierańska-Grenda w programie "Graffiti". Oglądaj
Polska
Gościem Marcina Fijołka w czwartkowym wydaniu programu "Graffiti" jest minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Transmisja od godz. 7:40 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
W "Graffiti" poruszony zostanie m.in. temat cięć w ochronie zdrowia oraz zapowiedzianego na czwartek szczytu medycznego "Bezpieczny Pacjent", w którym weźmie udział kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, MSWiA, MON, przedstawiciele NFZ i samorządów medycznych, samorządowcy i dyrektorzy szpitali.
