W "Graffiti" poruszony zostanie m.in. temat cięć w ochronie zdrowia oraz zapowiedzianego na czwartek szczytu medycznego "Bezpieczny Pacjent", w którym weźmie udział kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, MSWiA, MON, przedstawiciele NFZ i samorządów medycznych, samorządowcy i dyrektorzy szpitali.

Poprzednie odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni