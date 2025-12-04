Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorek odbył pierwszą oficjalną wizytę w Dublinie. Podczas przemówienia przed członkami obu izb parlamentu Irlandii mówił, że Rosja prowadzi "najbardziej niszczycielską wojnę o wolność" od czasów II wojny światowej.

Zełenski w Dublinie. Samolot śledzony przez drony

Przed wystąpieniem Zełenski spotkał się z Catherine Connolly. Była to pierwsze oficjalne spotkanie irlandzkiej prezydent z głową państwa (objęła urząd w listopadzie). Zełenski rozmawiał też z premierem Michaelem Martinem, który zadeklarował poparcie Ukrainy w staraniach o przystąpienie do Unii Europejskiej.

Według informacji przekazanych przez "The Journal", gdy w poniedziałek w godzinach nocnych samolot z Zełenskim na pokładzie znalazł się w irlandzkiej przestrzeni powietrznej, był śledzony przez cztery drony wojskowe.

Bezzałogowce miały wystartować z okolic Dublina a następnie skierować się w stronę trasy przelotu ukraińskiego prezydenta, naruszając irlandzką przestrzeń.

Atak hybrydowy? Służby ustalają przyczyny

Samolot wylądował wcześniej, niż zaplanowano, na chwilę przed incydentem, około godziny 23. Drony dotarły do ​​miejsca w którym miał się znajdować samolot z Zełenskim dokładnie w momencie planowanego przylotu.

Następnie drony krążyły nad okrętem irlandzkiej marynarki wojennej, który potajemnie został rozmieszczony na potrzeby wizyty Zełenskiego. Jak informują irlandzcy dziennikarze, służby ustalają skąd pojawiły się drony i przez kogo były kontrolowane, uznając ten incydent za atak hybrydowy.

Irlandzki rząd zobowiązał się we wtorek przeznaczyć 100 mln euro na wsparcie militarne dla Ukrainy i dodatkowe 25 mln euro na potrzeby energetyczne. Oznacza to zwiększenie łącznej kwoty pomocy wojskowej do 200 mln euro w tym roku.

