Fedorowski stwierdził, że polskie szpitale potrzebują zmian systemowych. - Obecny system jest oparty o liczbę wykonywanych świadczeń. Konkurujemy wszyscy o pieniądze, a nie konkurujemy o wartości dla pacjentów. (...) Potrzebna jest stabilizacja systemu i jak najszybsze działania w kierunku jego nowej organizacji - tłumaczył.

Prezes Polskiej Federacji Szpitali przekonywał, że obecny mechanizm sprawia, że "tych świadczeń wykonujemy coraz więcej, więc potrzeba coraz więcej pieniędzy". - Co roku sytuacja się powtarza i prawdopodobnie będzie się powtarzać - dodał.

"Gość Wydarzeń". Prof. Jarosław Fedorowski: Efekt, czyli zdrowie

Profesor wyjaśnił, że funkcjonująca teraz stawka kapitacyjna polega na płaceniu za każdego pacjenta, który jest zapisany do konkretnego podmiotu leczniczego. - Ona nie zależy od efekty zdrowotnego świadczeń - mówił i dodał, że podobnie jest w przypadku świadczeń za usługę. Tutaj też stawka nie jest uzależnia od efektu.

Zdaniem Fedorowskiego kluczem do podjęcia zmian powinno być wynagradzanie za wynik leczenia. Jego zdaniem można to osiągnąć wprowadzając "organizację koordynowanej ochrony zdrowia wynagradzanej za efekt, czyli zdrowie". - Nas (pacjentów - red.) nie interesuje, ile świadczeń na naszym organizmie zostanie wykonanych, tylko jaki będzie efekt w całej ciągłości leczenia - mówił.

WIDEO: Prof. Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali w programie "Gość Wydarzeń"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W proponowanym przez niego rozwiązaniu każdy pacjent miałby swojego "koordynatora". - Wtedy byłyby to jak najlepiej wydane pieniądze. To oczywiście jest duże wyzwanie, ale innej drogi nie ma - zaznaczył.

Obecny system powoduje, że zabiegów jest wykonywanych więcej. Jednocześnie podkreślił, że "NFZ nie jest bankrutem". - Świadczymy usługi, pacjenci są diagnozowani i leczeni - uspokajał.

Bezpieczeństwo szpitali. "Cyberataków jest coraz więcej"

Prowadzący Piotr Witwicki poruszył też temat bezpieczeństwa szpitali w wojnie hybrydowej. Profesor Fedorowski przekazał, że "właśnie ukazał się raport bezpieczeństwa szpitali". - Tych cyberataków jest coraz więcej. Kilkukrotnie więcej niż dwa lata temu - zaznaczył.

ZOBACZ: Rzecznik rządu zapowiada dodatkowe pieniądze na procedury medyczne. "Ustawa ma status pilnej"

Zwrócił uwagę, że w tym zakresie bardzo ważny jest czynnik ludzki. - Edukacja, wpisywanie haseł, używanie prywatnego maila w pracy - wymieniał.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni