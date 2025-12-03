Wypowiedź ministra spraw zagranicznych Węgier ws. niedawnych ataków Ukraińców na rosyjską infrastrukturę krytyczną i rosyjskie tankowce padła w trakcie konferencja prasowej zorganizowanej w Brukseli. W stolicy Belgii odbywało się spotkanie szefów resortów spraw zagranicznych krajów NATO.

Peter Szijjarto skrytykował Kijów i wezwał do wstrzymania ostrzałów przez tamtejszą armię.

- Wzywamy Ukraińców do natychmiastowego zaprzestania zagrażania bezpieczeństwu energetycznemu Węgier. W ostatnich dniach Ukraińcy zaatakowali nie tylko szlaki dostaw ropy naftowej na Węgry, ale teraz także tankowce na morzu - stwierdził.

ZOBACZ: Węgierskie władze nieugięte ws. Ukrainy. "Dopóki my rządzimy..."

- W związku z tym jest oczywiste, że Ukraińcy atakują cele cywilne, aby zemścić się na Węgrach i pozbawić Węgry nieprzerwanych dostaw ropy - dodał.

Ukraińcy atakują rosyjską infrastrukturę krytyczną. Szef MSZ Węgier o rozmowach z Moskwą

W innej części przemówienia węgierski dyplomata poinformował o rozmowie telefonicznej, którą przeprowadził z rosyjskim wiceministrem energetyki Pavlem Sorokinem. Dyskusja dotyczyła ataków ukraińskiej armii na rurociąg naftowy Przyjaźń.

- W ciągu ostatnich kilku minut rozmawiałem przez telefon z rosyjskim wiceministrem energetyki, który szczegółowo poinformował mnie o atakach na rurociąg. Stwierdził również, że podejmowane są wysiłki w celu ochrony tego rurociągu i powiązanej z nim infrastruktury, a dzięki rosyjskim siłom zbrojnym ataki spowodowały jedynie niewielkie szkody, które nie zagroziły i nie zagrażają dostawom ropy naftowej na Węgry - mówił.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni