Komunikat w sprawie wody niezdatnej do spożycia w części miejscowości Mosty, Mechelinki oraz Kosakowo - Złote Piaski w powiecie puckim pojawił się w środę.

"Organy ścigania badają sprawę skażenia wody w sieci wodociągowej w części gminy Kosakowo wielowątkowo, także pod kątem potencjalnej ingerencji osób trzecich. Instytucje gminne w pełni współpracują ze służbami w celu wykrycia ewentualnych sprawców" - czytamy.

Gmina Kosakowo. Służby badają sprawę zanieczyszczenia wody

W rozmowie z Interią policja potwierdziła, że około godz. 13 otrzymała zgłoszenie od Straży Gminnej w Kosakowie dotyczące podejrzenia ingerencji w instalację wodną na terenie jednego z ośrodków w Mostach.

- Na miejsce skierowano policjantów z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz technika kryminalistyki, który wykonuje oględziny i zabezpiecza ślady. Na terenie ośrodka pracują również przedstawiciele Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych oraz sanepidu. Funkcjonariusze sprawdzają, czy doszło do ingerencji osób trzecich i czy mogło to mieć wpływ na zanieczyszczenie wody - przekazała asp. szt. Joanna Samula, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Pucku.

"Działania dezinformacyjne". Władze gminy apelują

Władze gminy apelują o korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji w tej sprawie. "Obawiamy się, że mogą też być podejmowane różne działania dezinformacyjne nastawione na wywołanie paniki i wzrost napięcia wśród mieszkańców. Dlatego prosimy o zachowanie spokoju i nierozpowszechnianie niesprawdzonych i niepotwierdzonych informacji" - czytamy.

ZOBACZ: Alert RCB dla 11 miejscowości. Rurociągi nie przeszły kontroli sanepidu

W komunikacie zapewniono, że trwają prace nad ustabilizowaniem sytuacji i przywróceniem normalnej pracy wodociągu. "W miarę pojawiania się nowych informacji, będziemy je niezwłocznie przekazywać za pośrednictwem oficjalnych gminnych komunikatorów, które są jedynym źródłem sprawdzonych i prawdziwych informacji" - podano.

Woda niezdatna do spożycia w powiecie puckim. Najnowsze informacje

W drugim komunikacie opublikowanym w środę gmina poinformowała, że "nadal obowiązuje brak przydatności wody do spożycia zgodnie z komunikatem PSSE z dnia 24 listopada 2025 r. we wskazanych wcześniej rejonach gminy". W czwartek dostępne będą kolejne wyniki badań wody.

"Niezbędne jest płukanie sieci wodociągowej z chloru. Kolejno w dniach 5 grudnia i 8 grudnia 2025 r. zostaną pobrane kolejne próby wody (wyniki będą odpowiednio 8 i 10 grudnia). Jeśli nie wykażą obecności bakterii E.coli i chloru w stężeniu większym niż 0,3 mg/l oraz źródło skażenia się potwierdzi możemy spodziewać się dopuszczenia wody do spożycia" - wyjaśniono.

Alert RCB. Wykryto bakterie Escherichia coli oraz bakterie grupy coli

W piątek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) ostrzegło, że w części miejscowości Mosty, Mechelinki oraz Kosakowo - Złote Piaski, w powiecie puckim (woj. pomorskie), woda jest niezdatna do spożycia.

"Uwaga! Woda niezdatna do spożycia w części miejscowości: Mosty, Mechelinki i Kosakowo – Złote Piaski. Śledź komunikaty Urzędu Gminy Kosakowo" - brzmiało ostrzeżenie skierowane od mieszkańców osób przebywających na terenie powiatu.

ZOBACZ: Dywersja na kolei. Nowych ruch prokuratury ws. podejrzanych

Zaznaczono, że zabronione jest spożywanie wody oraz używanie jej do celów gospodarczo-bytowych.

Z komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku z 24 listopada wynika, że w badanych próbkach wody wykryto bakterie Escherichia coli oraz bakterie grupy coli.

