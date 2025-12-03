Unia Europejska chce użyć zamrożonych aktywów Rosji. Ujawnili plan
Dalsze wsparcie UE dla Ukrainy ma być sfinansowane z zamrożonych aktywów Rosji lub długu zaciągniętego przez Unię - ogłosiła Komisja Europejska. Na rzecz kraju ma trafić 90 mld euro, co pokryłoby dwie trzecie jego potrzeb przez dwa lata. - Dostarczymy środki jako pożyczkę, którą Ukraina spłaci, kiedy i jeśli Rosja wypłaci reparacje - uznała szefowa KE Ursula von der Leyen, cytowana przez Reutera.
Ursula von der Leyen przekazała podczas konferencji, że rosyjskie pieniądze przechowywane na kontach w europejskich państwach będą przeznaczone zarówno na pomoc budżetową, jak i militarną dla Ukrainy.
- Proponujemy pokryć dwie trzecie finansowania Ukrainy w ciągu najbliższych dwóch lat. To 90 mld euro, resztę pokryją partnerzy globalni - przekazała Ursula von der Leyen. - Fundusze zostaną w przeważającej części przeznaczone na wsparcie ukraińskiej produkcji i zakupów - poinformowała szefowa KE.
Wysokość zamrożonych w Europie rosyjskich aktywów szacowana jest na 210 mld euro. Do pomocy Ukrainie Komisja Europejska może z nich wykorzystać maksymalnie 90 mld euro. Ukraina będzie musiała zwrócić te środki, gdy otrzyma reperacje wojenne od Federacji Rosyjskiej.
Polityk zapewniła, że pożyczka ma zostać udzielona z użyciem mocnych zabezpieczeń, które mają zminimalizować ryzyko. O planie poinformowano Amerykanów, a ci mieli przyjąć ten pomysł pozytywnie.
- Dzięki dzisiejszym propozycjom możemy dać Ukraińcom środki do obrony i kontynuować rozmowy pokojowe z pozycji siły. Proponujemy rozwiązania mające na celu wsparcie budżetu Ukrainy i wzmocnienie jej przemysłu obronnego - powiedziała Ursula von der Leyen.
Nowy plan Komisji Europejskiej na pomoc Ukrainie. W ruch pójdą zamrożone rosyjskie aktywa
Szczegóły nowego formatu pomocy Ukrainie wyjaśnił Valdis Dombrovskis, komisarz ds. ekonomii i produktywności.
Gwarancji finansowych dla pożyczek mają udzielić państwa członkowskie UE. Mają one zostać wykorzystane tylko wtedy, jeśli Unia będzie musiała spłacić zadłużenie, czyli w sytuacji, kiedy Ukrainie nie zostaną wypłacone reparacje. Dombrovskis twierdzi "ryzyko, że się to wydarzy, jest bardzo niskie".
- Wszystko, co dziś proponujemy, jest solidne pod względem prawnym, zgodne z prawem unijnym i międzynarodowym - zapewnił Dombrovskis.
Aby otrzymać pożyczkę, Ukraina będzie musiała spełnić określone warunki, które nie zostały ujawnione. Dombrovskis podkreślił, że projekt zakłada mechanizm zapobiegania rosyjskim roszczeniom w stosunku do zamrożonych aktywów. Nowe regulacje mają także uniemożliwić transfer zamrożonych środków do Rosji.
