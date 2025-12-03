Unia Europejska chce użyć zamrożonych aktywów Rosji. Ujawnili plan

Dalsze wsparcie UE dla Ukrainy ma być sfinansowane z zamrożonych aktywów Rosji lub długu zaciągniętego przez Unię - ogłosiła Komisja Europejska. Na rzecz kraju ma trafić 90 mld euro, co pokryłoby dwie trzecie jego potrzeb przez dwa lata. - Dostarczymy środki jako pożyczkę, którą Ukraina spłaci, kiedy i jeśli Rosja wypłaci reparacje - uznała szefowa KE Ursula von der Leyen, cytowana przez Reutera.

Komisja Europejska wykorzysta zamrożone rosyjskie aktywy do pomocy Ukrainie

Ursula von der Leyen przekazała podczas konferencji, że rosyjskie pieniądze przechowywane na kontach w europejskich państwach będą przeznaczone zarówno na pomoc budżetową, jak i militarną dla Ukrainy.

 

- Proponujemy pokryć dwie trzecie finansowania Ukrainy w ciągu najbliższych dwóch lat. To 90 mld euro, resztę pokryją partnerzy globalni - przekazała Ursula von der Leyen. - Fundusze zostaną w przeważającej części przeznaczone na wsparcie ukraińskiej produkcji i zakupów - poinformowała szefowa KE.

 

Wysokość zamrożonych w Europie rosyjskich aktywów szacowana jest na 210 mld euro. Do pomocy Ukrainie Komisja Europejska może z nich wykorzystać maksymalnie 90 mld euro. Ukraina będzie musiała zwrócić te środki, gdy otrzyma reperacje wojenne od Federacji Rosyjskiej.

 

Polityk zapewniła, że pożyczka ma zostać udzielona z użyciem mocnych zabezpieczeń, które mają zminimalizować ryzyko. O planie poinformowano Amerykanów, a ci mieli przyjąć ten pomysł pozytywnie.

 

- Dzięki dzisiejszym propozycjom możemy dać Ukraińcom środki do obrony i kontynuować rozmowy pokojowe z pozycji siły. Proponujemy rozwiązania mające na celu wsparcie budżetu Ukrainy i wzmocnienie jej przemysłu obronnego - powiedziała Ursula von der Leyen.

Nowy plan Komisji Europejskiej na pomoc Ukrainie. W ruch pójdą zamrożone rosyjskie aktywa 

Szczegóły nowego formatu pomocy Ukrainie wyjaśnił Valdis Dombrovskis, komisarz ds. ekonomii i produktywności.

 

Gwarancji finansowych dla pożyczek mają udzielić państwa członkowskie UE. Mają one zostać wykorzystane tylko wtedy, jeśli Unia będzie musiała spłacić zadłużenie, czyli w sytuacji, kiedy Ukrainie nie zostaną wypłacone reparacje. Dombrovskis twierdzi "ryzyko, że się to wydarzy, jest bardzo niskie".

 

- Wszystko, co dziś proponujemy, jest solidne pod względem prawnym, zgodne z prawem unijnym i międzynarodowym - zapewnił Dombrovskis.

 

Aby otrzymać pożyczkę, Ukraina będzie musiała spełnić określone warunki, które nie zostały ujawnione. Dombrovskis podkreślił, że projekt zakłada mechanizm zapobiegania rosyjskim roszczeniom w stosunku do zamrożonych aktywów. Nowe regulacje mają także uniemożliwić transfer zamrożonych środków do Rosji.

 

 

 

 

 

 

