Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry? Nowy ruch rządzących

We wtorek koalicja rządowa postanowiła podjąć kroki, by były minister sprawiedliwości z czasów rządów PiS odpowiedział za zarzucane mu czyny przed Trybunałem Stanu. Podczas środowej konferencji prasowej marszałek Sejmu przekazał, że była to "decyzja koalicyjna".

Zapytany o atmosferę panującą podczas spotkania przedstawicieli rządu, stwierdził, że była "świetna". - Od pewnego czasu jest świetna atmosfera. Spotykamy się, rozumiemy się, podejmujemy wspólne decyzje. Decyzja była jednomyślna - zaznaczył Włodzimierz Czarzasty.

Zbigniew Ziobro stanie przed Trybunałem Stanu? Rządzący ruszają z procedurą

Marszałek poinformował, że jeszcze w środę odbędzie się spotkanie szefów klubów koalicyjnych, podczas którego ustalone zostaną "zasady, terminarz" procesu. Przypomniał, że by uruchomić procedurę konieczne jest zebranie co najmniej 115 podpisów.

ZOBACZ: "Konstytucja nie działa". Gorzkie słowa byłego prezesa TK

- Te 115 podpisów jest kierowanych do marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu w trybie niezwłocznym - bo tak to zrobię - przekaże je do właściwej komisji i w tej komisji rozpocznie się praca w tej sprawie - wskazał Czarzasty.

- To jest skomplikowany proces, ale on nastąpi - podsumował.

Zbigniew Ziobro z zarzutami. Patryk Jaki sugeruje reakcję USA

Prokuratura postawiła Ziobrze 26 zarzutów w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie, jednak były minister przebywa obecnie na Węgrzech i - jak wszystko wskazuje - nie zamierza stawić się przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

W niedzielę były wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki przekonywał w "Gościu Wydarzeń", że Ziobro nie ma w Polsce szans na sprawiedliwy proces i niewykluczone, że w sprawie interweniować będą Amerykanie.

ZOBACZ: Sprawa Zbigniewa Ziobry. Patryk Jaki nie wyklucza interwencji USA

- Wcale bym się nie zdziwił, gdyby Stany Zjednoczone i inne państwa zabrały w tej sprawie głos (...). Sprawę rozliczają ci ludzie, którzy jako jedyni prawa nie przestrzegają. Dlatego, że stoi za nimi wojsko i policja. W tym wypadku przyznanie azylu byłoby uzasadnione (...). Sprawa jest oczywista z punktu widzenia prawa - podsumował Jaki.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni