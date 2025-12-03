Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry? Nowy ruch rządzących
Włodzimierz Czarzasty potwierdził, że koalicja rządowa podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu prowadzącego do postawienia Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Marszałek Sejmu wskazał, iż listę podpisów przekaże do odpowiedniej komisji "w trybie niezwłocznym".
We wtorek koalicja rządowa postanowiła podjąć kroki, by były minister sprawiedliwości z czasów rządów PiS odpowiedział za zarzucane mu czyny przed Trybunałem Stanu. Podczas środowej konferencji prasowej marszałek Sejmu przekazał, że była to "decyzja koalicyjna".
Zapytany o atmosferę panującą podczas spotkania przedstawicieli rządu, stwierdził, że była "świetna". - Od pewnego czasu jest świetna atmosfera. Spotykamy się, rozumiemy się, podejmujemy wspólne decyzje. Decyzja była jednomyślna - zaznaczył Włodzimierz Czarzasty.
Zbigniew Ziobro stanie przed Trybunałem Stanu? Rządzący ruszają z procedurą
Marszałek poinformował, że jeszcze w środę odbędzie się spotkanie szefów klubów koalicyjnych, podczas którego ustalone zostaną "zasady, terminarz" procesu. Przypomniał, że by uruchomić procedurę konieczne jest zebranie co najmniej 115 podpisów.
- Te 115 podpisów jest kierowanych do marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu w trybie niezwłocznym - bo tak to zrobię - przekaże je do właściwej komisji i w tej komisji rozpocznie się praca w tej sprawie - wskazał Czarzasty.
- To jest skomplikowany proces, ale on nastąpi - podsumował.
Zbigniew Ziobro z zarzutami. Patryk Jaki sugeruje reakcję USA
Prokuratura postawiła Ziobrze 26 zarzutów w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie, jednak były minister przebywa obecnie na Węgrzech i - jak wszystko wskazuje - nie zamierza stawić się przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
W niedzielę były wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki przekonywał w "Gościu Wydarzeń", że Ziobro nie ma w Polsce szans na sprawiedliwy proces i niewykluczone, że w sprawie interweniować będą Amerykanie.
- Wcale bym się nie zdziwił, gdyby Stany Zjednoczone i inne państwa zabrały w tej sprawie głos (...). Sprawę rozliczają ci ludzie, którzy jako jedyni prawa nie przestrzegają. Dlatego, że stoi za nimi wojsko i policja. W tym wypadku przyznanie azylu byłoby uzasadnione (...). Sprawa jest oczywista z punktu widzenia prawa - podsumował Jaki.
