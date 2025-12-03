Takich pamiątek w Tatrach nie trzeba. Zdjęcia dzieł "jaskiniowców" mówią wszystko

Polska

Zamiast podziwiać unikalną grotę, postanowili odcisnąć w niej swoje ślady - i to dosłownie. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego zorientowali się, że w Jaskini Mroźnej jedna lub więcej osób mazały dłońmi po jej ścianach, okraszając wszystko nieprzyzwoitymi napisami. Tymczasem znajdują się tam "niezwykle delikatne struktury, które łatwo zniszczyć".

Ściany Jaskini Mroźnej pokryte licznymi śladami ludzkich dłoni i napisami wykonanymi błotem.
Jakub Bryniarski/TPN
Pracownicy TPN apelują do turystów w sprawie śladów pozostawionych w Jaskini Mroźnej

Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego opublikowali w sieci zdjęcia ścian Jaskini Mroźnej zamkniętej na początku listopada z powodu zimujących w niej nietoperzy. Na fotografiach widać odciski ludzkich dłoni, a nawet wulgarne napisy. Na ściany zostały naniesione z użyciem błota.

 

Jak uznali pracownicy TPN, "każdy z nas ma w sobie trochę jaskiniowca" i wyjaśnili, iż pozostawione przez turystów ślady mają negatywny wpływ na ekosystem.

Wandalizm w unikalnej jaskini. "Niezwykle delikatne struktury"

"W odróżnieniu od turystycznych jaskiń po stronie słowackiej te występujące po stronie polskiej posiadają stosunkowo ubogą szatę naciekową. Najwięcej form naciekowych - w tym nieliczne stalaktyty, stalagmity, polewy naciekowe oraz miękkie, delikatne nacieki zbudowane z mleka wapiennego - występuje właśnie w Jaskini Mroźnej" - wyjaśnił Tatrzański Park Narodowy.

 

 

Właśnie z tego względu, co tłumaczą pracownicy TPN, ważne jest, by "nie pozostawiać po sobie żadnych śladów ani ingerencji – nawet tych pozornie 'niewinnych'".

 

Nacieki jaskiniowe - w przypadku Jaskini Mroźnej białe polewy z mleka wapiennego - to niezwykle delikatne struktury, które łatwo zniszczyć. Delikatne, ale także unikatowe dzięki działalności mikroorganizmów.

 

Te z kolei nie mogą rozwijać się w optymalnych warunkach, jeśli ściany zostały zanieczyszczone błotem i tłuszczem z dłoni. "Dlatego nie ingerujmy w naturalny wygląd jaskiń – ani na terenie parku narodowego, ani poza jego granicami" - zaapelował TPN.

 

Maciej Olanicki / wka / polsatnews.pl
GÓRYJASKINIA MROŹNANACIEKI JASKINIOWENIETOPERZEPOLSKATATRYTPNWANDALIZM

