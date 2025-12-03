Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego opublikowali w sieci zdjęcia ścian Jaskini Mroźnej zamkniętej na początku listopada z powodu zimujących w niej nietoperzy. Na fotografiach widać odciski ludzkich dłoni, a nawet wulgarne napisy. Na ściany zostały naniesione z użyciem błota.

ZOBACZ: "Absolutne przegięcie". W Tatrach mogło dojść do tragedii

Jak uznali pracownicy TPN, "każdy z nas ma w sobie trochę jaskiniowca" i wyjaśnili, iż pozostawione przez turystów ślady mają negatywny wpływ na ekosystem.

Wandalizm w unikalnej jaskini. "Niezwykle delikatne struktury"

"W odróżnieniu od turystycznych jaskiń po stronie słowackiej te występujące po stronie polskiej posiadają stosunkowo ubogą szatę naciekową. Najwięcej form naciekowych - w tym nieliczne stalaktyty, stalagmity, polewy naciekowe oraz miękkie, delikatne nacieki zbudowane z mleka wapiennego - występuje właśnie w Jaskini Mroźnej" - wyjaśnił Tatrzański Park Narodowy.

Właśnie z tego względu, co tłumaczą pracownicy TPN, ważne jest, by "nie pozostawiać po sobie żadnych śladów ani ingerencji – nawet tych pozornie 'niewinnych'".

Nacieki jaskiniowe - w przypadku Jaskini Mroźnej białe polewy z mleka wapiennego - to niezwykle delikatne struktury, które łatwo zniszczyć. Delikatne, ale także unikatowe dzięki działalności mikroorganizmów.

Te z kolei nie mogą rozwijać się w optymalnych warunkach, jeśli ściany zostały zanieczyszczone błotem i tłuszczem z dłoni. "Dlatego nie ingerujmy w naturalny wygląd jaskiń – ani na terenie parku narodowego, ani poza jego granicami" - zaapelował TPN.

