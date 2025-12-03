Decyzję o zaostrzeniu polityki migracyjnej administracja Donalda Trumpa podjęła po ataku na żołnierzy Gwardii Narodowej w Waszyngtonie. Wcześniej Biały Dom zarządził wstrzymanie wydawania wiz Afgańczykom i ponowne przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa obywateli tego kraju, którzy są już w USA.

Państwa, wobec których zaostrzono politykę migracyjną to: Afganistan, Birma, Czad, Republika Kongo, Gwinea Równikowa, Erytrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Jemen, Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan oraz Wenezuela.

Wnioski wizowe zawieszone. Decyzja USA dotyczy obywateli 19 krajów

Wcześniej amerykańskie władze przekazały urzędnikom rekomendacje, aby negatywnie rozpatrywać wnioski pochodzące od obywateli z określonych państw. W środę wydano niejawne zalecenia, aby odrzucać wnioski obligatoryjnie - do wewnętrznej notatki dotarła telewizja CBS News.

"Wstrzymanie obejmuje wszystkie rodzaje formularzy i podejmowanie ostatecznych decyzji (zatwierdzeń, odmów), a także przeprowadzanie ceremonii składania przysięgi" - czytamy w notatce. Urzędnicy otrzymali także zalecenie, by "wstrzymać ostateczne rozstrzygnięcie we wszystkich sprawach".

Decyzje o zaostrzeniu polityki migracyjnej zapadły po ataku na żołnierzy Gwardii Narodowej, w wyniku którego zmarła 20-letnia Sarah Beckstron. Drugi z zaatakowanych - 24-letni Andrew Wolfe - znajduje się w szpitalu. Jego stan jest poważny.

Atak w Waszyngtonie. Donald Trump uderza w Joe Bidena

O dokonanie ataku oskarżany jest 29-letni Afgańczyk Rahmanullah Lakanwal. CIA potwierdziło, że był on współpracownikiem agencji w Afganistanie przed upadkiem rządu Aszrafa Ghaniego. W 2021 r. wraz z amerykańską administracją był ewakuowany do USA. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

O dokonanie ataku Biały Dom oskarża poprzednią administrację. "Przyleciał tu we wrześniu 2021 roku z administracją Bidena, tymi niesławnymi lotami, o których wszyscy mówili" - przekazał Trump w Truth Social.

"Musimy teraz ponownie zbadać każdego cudzoziemca, który wjechał do naszego kraju z Afganistanu za rządów Bidena, i podjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić wydalenie z każdego kraju każdego cudzoziemca, który nie powinien się tu znajdować lub przynieść korzyści naszemu krajowi" - zapowiedział po atakach prezydent USA.

