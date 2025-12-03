Do tragicznego zdarzenia doszło w środę między 8:00 a 9:00 rano. Jak wstępnie ustalili policjanci z Żagania, podczas prac na przebudowie linii kolejowej kierujący ciągnikiem - w trakcie wykonywania manewru cofania - najechał na stojącego innego pracownika.

- Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu - powiedział polsatnews.pl rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu podkom. Arkadiusz Szlachetko.

Tragicznie zmarły pracownik firmy wykonującej prace modernizacyjne na linii kolejowej miał 51 lat. Natomiast 30-latek, który kierował ciągnikiem, w chwili zdarzenia był trzeźwy.

Na miejscu wypadku nadal trwają czynności procesowe funkcjonariuszy policji pod nadzorem prokuratora. - Kierowca nie został ranny. Cały czas jest na miejscu i będą z nim wykonywane wszystkie niezbędne czynności procesowe - dodaje podkom. Szlachetko.

Do wypadku doszło na linii kolejowej z Żagania do Świętoszowa, na której trwają obecnie prace modernizacyjne. Po przywróceniu pełnej funkcjonalności, odcinek ten otwarty będzie głównie dla ciężkich pociągów wojskowych.

Na ten moment służby nie ujawniają, czy tragiczne zdarzenie ze środowego poranka jakkolwiek wpłynie na czas trwania remontu.

