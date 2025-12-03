O decyzji koalicji rządowej Włodzimierz Czarzasty poinformował w czasie konferencji prasowej zwołanej przed posiedzeniem Sejmu. Marszałek odwołał się jej w trakcie do postanowienia prezydenta dotyczącego tzw. ustawy łańcuchowej, której założeniem jest m.in. zakaz trzymania psów na łańcuchach.

Podczas głosowania nad projektem, opowiedziało się za nim 280 posłów, w tym wielu członków Prawa i Sprawiedliwości. By odrzucić prezydenckie weto, konieczne jest uzyskanie 276 głosów. Sytuacja taka nie miała miejsca w polskiej polityce od 16 lat.

Ustawa łańcuchowa. Sejm zadecyduje w sprawie prezydenckiego weta

- Uważamy decyzję pana prezydenta jako kolejną decyzję, która jest absolutnie niezrozumiała. Argumenty do nas nie przemawiają, z tego, co widać, również do ludzi nie przemawiają i myślę, że pan prezydent powinien mieć w tej sprawie naprawdę więcej empatii - mówił Włodzimierz Czarzasty.

Jak stwierdził, postanowienie Karola Nawrockiego jest "niezrozumiałe" i "oburzające" i porównał je do odrzucenia projektu ustawy "lex Kamilek", czy dotyczącej powstania parku narodowego. - Absurdom absolutnie mówimy nie - przekonywał marszałek.

Czarzasty poruszył również temat prezydenckich projektów ustaw. - Ja nie podjąłem jeszcze żadnej decyzji w sprawie jakiejkolwiek ustawy prezydenckiej. W związku z tym mówienie o zamrażarce, mówienie o jakiejkolwiek blokadzie, w moim wypadku, jest niezrozumieniem procesu legislacyjnego. Ale nie ma problemu, wszyscy się uczą, jedni szybciej, drudzy wolniej, to naprawdę nie robi na mnie żadnego wrażenia - powiedział.

Wkrótce więcej informacji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni