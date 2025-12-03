Rosyjscy agenci w partii Brauna? Minister ds. służb specjalnych Tomasz Siemoniak odpowiedział
- Słyszą wszyscy, co on mówi, kiedy mówi, jak się zachowuje. Więc tutaj nie trzeba jakiejś głębokiej analizy, żeby zobaczyć w czyim interesie to działa - powiedział w "Gościu Wydarzeń" Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych zapytany o Grzegorza Brauna. Nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją poszlaki świadczące o tym, że w partii Brauna są rosyjscy agenci?
Prowadzący środowe wydanie "Gościa Wydarzeń" Bogdan Rymanowski przypomniał słowa marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który zapowiedział, że "nie będzie zapraszał na konwent przedstawicieli partii Grzegorza Brauna", bo - jak twierdzi - "funkcjonuje na pograniczu agentury rosyjskiej i na pograniczu delegalizacji".
Partia Grzegorza Brauna rosyjską agenturą? Siemoniak: Jeśli służby mają dowody, idą do prokuratury
- Czy polskie służby mają dowody, że partia Brauna albo ludzie z nią związani mogą być rosyjskimi agentami? - zapytał Rymanowski.
- Jeśli służby mają dowody, to idą do prokuratury, a prokuratura do sądu, więc ja tutaj o dowodach nie będę w ogóle mówił. Natomiast koń jaki jest, każdy widzi. To znaczy - z kim się zadawał, zadaje Grzegorz Braun... Pamiętamy jego zdjęcia na Placu Czerwonym z ludźmi, którzy zostali wydaleni z Polski. Słyszą wszyscy, co on mówi, kiedy mówi, jak się zachowuje. Więc tutaj nie trzeba jakiejś głębokiej analizy, żeby zobaczyć, w czyim interesie to działa - odpowiedział Siemoniak.
- Natomiast ta suma różnych zdarzeń z ostatniego czasu skłania do tego, żeby podjąć jakieś bardziej zdecydowane kroki i o tym mówił marszałek Czarzasty - dodał.
Minister przypomniał, że za rządów Zjednoczonej Prawicy "PiS-u starał się, żeby nie dopuszczać Brauna do pewnych niejawności w komisji obrony".
"Braun narusza świętości". Siemoniak skomentował słowa Kierwińskiego
Rymanowski dopytywał raz jeszcze, czy są poszlaki świadczące o tym, że w partii Brauna są rosyjscy agenci? - Nie będę o tym mówił, to nie są sprawy publiczne - odparł Siemoniak.
Prowadzący przytoczył jeszcze słowa szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, który mówi, że ta "partia jest na granicy delegalizacji".
- Jeśli jej lider zachowuje się w taki sposób, w jaki się zachowuje, mówię o gaśnicy, mówię o próbach naruszania powagi Auschwitz, to są rzeczy z innego porządku niż agenturalne. To jest kwestionowanie Holokaustu, to są różne działania, które sieją nienawiść, wzniecają napięcia i czy one są agenturalne czy nie, to jest odrębna sprawa, natomiast te zdarzenia prowadzą do tego, że te ugrupowania się stawia poza porządkiem demokratycznym. I sądzę, że tutaj nie ma nikogo poważnego, kto akceptowałby tego rodzaju zachowania - mówił Siemoniak, przytaczając przykład kwestionowania "komór gazowych i tego co wydarzyło się w Auschwitz".
- Braun narusza świętości - dodał.
Delegalizacja Konfederacji Korony Polskiej? Żurek: Nie chcę tego przesądzać
W kuluarach VII edycji Our Future Forum w Warszawie PAP zapytał szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemara Żurka, czy zgadza się ze stanowiskiem Kierwińskiego i czy widzi podstawy do delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej oraz jak taki proces miałby przebiegać w praktyce, biorąc pod uwagę, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego - uprawnionego do delegalizacji partii – nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.
Minister sprawiedliwości zauważył, że musimy w Polsce przyglądać się bardzo uważnie partiom. - O przesłankach do delegalizacji (partii- red.) mówi prawo i to może zrobić Trybunał Konstytucyjny, ale Trybunał w legalnym składzie - odparł Żurek. Jak podkreślił, nie wyklucza, że partie o "charakterze wodzowskim, które namawiają do przemocy, łamią prawo i gdzie są wypełnione te wszystkie przesłanki" będą delegalizowane. - Nie boję się tego - dodał Żurek.
Jak mówił, dostrzega w wypowiedziach Grzegorza Brauna "notoryczne i niepoprawne łamanie prawa". W tym kontekście wymienił m.in. zgaszenie przez Brauna świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 r. Według ministra naruszenie przez Brauna nietykalności cielesnej lekarki w szpitalu w Oleśnicy było przestępstwem. - Ale musimy to w odpowiedniej procedurze udowodnić przed sądem - zaznaczył.
Dopytywany, czy partia Brauna powinna być zatem zdelegalizowana, Żurek odpowiedział: "nie chcę tego przesądzać, dlatego że jestem prawnikiem i musi być udokumentowany wniosek". Minister wypowiedzi Brauna ocenił jednak jako zadziwiające. - To jest po prostu pasmo przestępstw, które on popełnia, czy też czynów, które mogą być osądzone jako przestępstwa - zauważył.
