Uszakow był w środę dopytywany przez dziennikarzy o wizytę w Moskwie amerykańskiej delegacji ze Stevenem Witkoffem i Jaredem Kushnerem w składzie. Kremlowski urzędnik podkreślił, że obecnie strona rosyjska w sprawie planu pokojowego rozmawia wyłącznie ze Stanami Zjednoczonymi.

- Rozmowy rosyjsko-amerykańskie na Kremlu były szczere. Moskwa otwarcie wyraziła swoje stanowisko na temat dokumentów przywiezionych z Waszyngtonu - mówił.

Plan pokojowy. Jurij Uszakow: USA gotowe na porozumienie

Spotkanie - jak wynika z relacji kremlowskiego urzędnika - była "długa" i trwała około pięciu godzin. - Amerykanie są gotowi podjąć wszelkie możliwe wysiłki, aby osiągnąć długoterminowe porozumienie, które faktycznie spełnia nasze cele - powiedział.

ZOBACZ: Putin zmienia zdanie o planie pokojowym Trumpa. "Osiągniemy to środkami zbrojnymi"

Jednocześnie nie chciał zdradzić żadnych szczegółów negocjacji i podkreślił, że są one prowadzone "za zamkniętymi drzwiami". Z jego przekazu wynika, że również przedstawiciele amerykańscy są zobowiązani do nieujawniania żadnych informacji.

Rosja - Ukraina. Doradca Putina o "postępach na froncie": Pozytywny wpływ na negocjacje

Doradca Putina zdradził jednak, że poczynania rosyjskich żołnierzy na froncie w Ukrainie miały "pozytywny wpływ" na pertraktacje z Waszyngtonem.

- Przebieg i charakter negocjacji oczywiście były kształtowane przez sukcesy ostatnich tygodni rosyjskiej armii na polu bitwy - powiedział. Tłumaczył, że "wyczyny zbrojne" przyczyniły się do oceny rosyjskich oczekiwań przez "zagranicznych partnerów". Zaznaczył przy tym, że chodzi nie tylko o Amerykanów.

ZOBACZ: Rosja zaskoczyła Ukrainę nową, niebezpieczną bronią przeciw śmigłowcom

- Chciałbym wyrazić nadzieję, że bardziej odpowiednie nastawienie i postrzeganie tego, co się dzieje, zostanie pokazane zarówno przez Europejczyków, jak i Ukraińców - dodał.

- Myślę, że teraz zwycięży rozsądek, a prawdziwe sukcesy naszych wojsk nadal będą się do tego przyczyniać - skwitował Uszakow.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni