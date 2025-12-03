Przesłuchanie o. Rydzyka przesunięte. "Pod presją opinii publicznej"

Toruńska rozgłośnia podała, że o. Tadeusz Rydzyk otrzymał wezwanie, aby stawić się 10 grudnia o godz. 13 w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie.

"Wcześniej prokuratorzy planowali przesłuchać redemptorystę 8 grudnia, czyli w dniu 34. rocznicy powstania Radia Maryja. Po wniosku Ojca Dyrektora oraz pod presją opinii publicznej prokuratura zdecydowała się na przesunięcie terminu" - napisano w komunikacie.

O. Tadeusz Rydzyk 17 listopada informował w Radiu Maryja, że został wezwany do rzeszowskiej Prokuratury Regionalnej na przesłuchanie na 8 grudnia, co potwierdziła wówczas rzeczniczka prokuratury Dorota Sokołowska-Mach.

"Lux Veritas" pod lupą prokuratury. O. Rydzyk wezwany na przesłuchanie

We wtorek prok. Sokołowska-Mach poinformowała, że prokurator prowadzący śledztwo uwzględnił złożony przez Tadeusza Rydzyka wniosek o zmianę terminu wykonania czynności, ale nie podała nowego terminu.

Zaznaczyła, że "w związku z pojawiającymi się m.in. w przestrzeni medialnej informacjami dotyczącymi zaplanowanego na dzień 8 grudnia 2025 r. przesłuchania p. Tadeusza Rydzyka" informuje, że ma on zostać przesłuchany w charakterze świadka w ramach prowadzonego postępowania.

Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w związku z zawarciem z Fundacją "Lux Veritatis" z siedzibą w Warszawie niekorzystnej umowy o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. Św. Jana Pawła II i przyznaniem jej od 2018 do 2023 r. prawie 219 mln zł dofinansowania z dotacji celowej na wydatki majątkowe, czym działano na szkodę interesu publicznego.

